Magazin Billy Porter, HIV pozitif olduğunu açıkladı

Billy Porter, HIV pozitif olduğunu açıkladı

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Billy Porter, HIV pozitif olduğunu açıkladı

Emmy’de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan ilk siyahi eşcinsel olarak tarihe geçen Billy Porter, 14 senelik sessizliğini bozarak HIV pozitif olduğunu açıkladı.

21 Mayıs 2021, Cuma 14:03 Son Güncelleme:
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Sıra dışı kırmızı halı kostümleriyle tanınan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Billy Porter, 2007 yılında kendisine HIV pozitif teşhisi konduğunu duyurdu.

'ANNEMDEN BİLE SAKLADIM'

51 yaşındaki Porter, yaptığı açıklamada, bu sırrı annesi dahil hemen hemen herkesten sakladığını itiraf ederken, 14 yılın utanç içinde geçtiğini belirtti.

'AYRIMCILIKTAN KORKTUM'

Porter, “Bir yaşam kurmak ve kariyer sahibi olmak için çalıştım. Hastalığım bilinseydi bunları yapabileceğime emin değilim. Zaten ayrımcılık yapılan bir meslek icra ederken, bunun bilinmesi, insanların bana karşı ayrımcılık yapmasının başka bir yolu olacaktı” diye konuştu.

HIV NEDİR? 

HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), kan ve korunmasız cinsel temas yoluyla bulaşan ve vücudun çeşitli dokularına yerleşebilen, ancak esas etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren bir virüstür.

HIV, temel olarak CD4+ T lenfositi (kısaca CD4 hücresi) adlı beyaz kan hücrelerini yok ederek bağışıklık sistemini baskılar ve vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır. Bunun sonucunda normal koşullarda tedavi edilebilen verem, ishal, menenjit, zatürre gibi hastalıklar vücuda ciddi zararlar verir, bazı durumlarda ise kanserler görülebilmektedir.

Günümüzde HIV için geliştirilen ilaçlar virüsün vücutta çoğalmasını ve bağışıklığı baskılayıcı etkisini önleyerek, HIV pozitif kişilerin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamaktadır. Bunun için tedaviye erken başlanması ve doktor kontrolünde düzenli olarak devam edilmesi önemlidir.

AIDS NEDİR?

AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome’un (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kısaltmasıdır. HIV virüsünün neden olduğu AIDS, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara ve kanserlere karşı savunmasız olduğu evredir ve yaşamı tehdit eder. Yanlış bilinenlerin aksine, HIV pozitif olan her kişide AIDS oluşmamaktadır.


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