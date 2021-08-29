Kültür & Sanat Billy the Kid'i öldüren tabanca açık artırmada rekor fiyata satıldı

Billy the Kid'i öldüren tabanca açık artırmada rekor fiyata satıldı

Kültür & Sanat

Billy the Kid'i öldüren tabanca açık artırmada rekor fiyata satıldı

ABD tarihinin en meşhur kanun kaçaklarından biri olan Billy the Kid'i öldüren tabanca, Los Angeles kentinde düzenlenen açık artırmada 6 milyon dolara satıldı.

29 Ağustos 2021, Pazar 10:02 Son Güncelleme:
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Euronews'te yer alan habere göre, 2 ila 3 milyon dolara alıcı bulması beklenen “Colt” marka tabanca için ödenen 6,03 milyon dolar, şu ana kadar dünyada açık artırmada bir ateşli silaha ödenen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. Tabancanın yıllar geçmesine rağmen hala iyi bir durumda olduğu bildirildi. Şerif Pat Garrett, bu tabancayla, uzun zamandır peşinde olduğu Billy the Kid'i 14 Temmuz 1881 tarihinde öldürmüştü. Henry McCarty ismiyle doğan ve aynı zamanda William Bonney adını taşıyan Billy the Kid göğsüne aldığı kurşunla öldüğünde sadece 21 yaşındaydı.

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Hollywood sinemasına ilham kayrağı olan Billy the Kid ile ilgili bugüne kadar çok sayıda film çevrildi.

Billy the Kid’in bir fotoğrafı, daha önce Denver kentinde yapılan açık artırmada 2 milyon 300 bin dolara alıcı bulmuştu.

BILLY THE KID KİMDİR?

New York'ta doğan Billy the Kid, babasının ölümünden sonra annesi ve kardeşleriyle Colorado'ya taşınmış ve burada soygun ve yasadışı faaliyetlerle dolu bir hayata başlamıştı.

Amerika'nın güney eyaletlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde köşe bucak aranan Billy the Kid'in, kimi kaynaklara göre 27 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Billy the Kid, 1878 yılında bir şerifi öldürdüğü gerekçesiyle asılarak ölüme mahkum edilmiş, ancak cezaevinden kaçmayı başarmıştı.

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