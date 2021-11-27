Bilmediğiniz numarada kargo tuzağı! Sakın aramayın…

İnternetten yapılan alışverişlerde birçok vatandaş bazı sorunlarla karşılaşabiliyor. Bunlar arasında sahte internet siteleri, yanlış ya da sahte ürün gönderimi, kart bilgilerinin kopyalanması gibi sorunlar oldukça yaygın. Ancak bunun dışında dolandırıcılar bir de hevesle kargolarını bekleyen vatandaşları hedef almış durumda. Sahtekarlar, özellikle alışveriş çılgınlığı günlerinin yaşandığı bu dönemi fırsat biliyor.

BAĞLANTI KOPUYOR

Son dönemde sıkça rastlanan yöntemde, önce ‘0212 347 62 32’ numaralı bir telefonla vatandaş aranıyor. Arayan numaranın kim olduğunu bilmeyerek telefonu açan vatandaşa ‘Siparişiniz/kargonuz adresinize teslim edilemedi’ deniliyor ve telefonda beklemesi isteniyor. Vatandaş beklerken bir anda bağlantı kopuyor ve telefon kapanıyor. Haliyle vatandaş kendisi bir ürün sipariş etmemiş olsa bile ‘belki başkası göndermiştir’ diye düşünerek numarayı geri arıyor.

TELEFONDA OYALIYOR

Vatandaş aynı numarayı geri aradığında kuryeye ulaşması için kendisine örneğin 0850 ile başlayan ücretli bir numara veriliyor. Vatandaşlar bu numarayı arayınca telefonda oyalanıyor ve böylece telefon faturası giderek kabarıyor. Bu özel hatlar ile operatörler arasında sözleşme olduğunu belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Bu hat ne kadar aranırsa ve fatura ne kadar yükselirse bu ücret üzerinden hat sahibine bedel ödeniyor. Böylece dolandırıcılar binlerce lira kazanıyor” diye konuştu.

‘KARGO ÜCRETİNİ GÖNDERİN’

Ancak dolandırıcıların tuzakları bununla da bitmiyor. Son dönemde ortaya çıkan yeni bir yöntemden de bahseden Levent Küçük, şöyle konuştu: “Kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar vatandaşı arıyor ve ‘5 yıl önce size bir kargo gelmiş ama evde olmadığınız için şirkete iade edilmiş. Şimdi şirket sizden kargo parasını istiyor. Eğer ödeme yapmazsanız firmanın zararından dolayı faiz, avukat, vekalet ücreti, dosya masrafları eklenerek icra takibi başlatılacak’ diyor. Bunlardan korkan vatandaşlar da maalesef istenilen ücreti gönderiyor.”

BAROLAR ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ

Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nın ve tüm baroların harekete geçmesi gerektiğini belirten Küçük,“Vatandaşlar avukat ya da icra kelimesini duyunca çok korkuyor ve güveniyor. Ayrıca bir tüketici bu konuyu baroya şikayet edemez, yani yol yordam bilemeyebilir. Çünkü bunun için hem para ödenmesi hem de dilekçe yazılması gerekiyor. Bu nedenle daha fazla kişi mağdur olmadan acilen gerekli önlemlerin alınması gerekiyor” diye konuştu.

SAVCILIĞA BAŞVURUN

Dolandırıcılık mağduru olan vatandaşların hem ilk arayan numara hem de ‘0 850’li numarayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirten Levent Küçük, “Ayrıca faturayla ilgili, iptal ya da iade için telefon operatörünüze talepte bulunun. Bilgi Teknolojileri Kurumu’na da şikayet etmek gerekiyor. Telefon operatörlerinin de bu konuyla ilgili kullanıcıları uyarması gerekiyor. Yani operatörler sorumluluk almalı” dedi.

BU ÖNLEMLER AKLINIZDA OLSUN

- Gelen her telefondan, kapıya gelen kişilerden ve her e-postadan şüphelenin.

- Tanımadıklarınızın mesajını açmadan silin.

- Arayan numarayı ve firmayı internetten kontrol edin.

- Kendini polis ve asker olarak tanıtanlara inanmayın.

- Hiçbir devlet görevlisi suçluları yakalamak için vatandaştan para, kontör veya ziynet eşyası istemez.

- Kimlik bilgilerinizi, yakınlarınızın isimlerini ve adresinizi söyleyerek sizi ikna etmeye çalışanlara aldanmayın.

- Adresinize gönderilen ve nereden geldiği belli olmayan kargoyu almayın.

- Şüphelendiğinizde hemen ‘155 Polis İmdat’ı arayın.

- Dolandırılırsanız hemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edin.

- Acil bilgi almak için ‘Alo 175’ Tüketici Danışma Hattı’nı arayın.