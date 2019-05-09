BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? 2 aşama ne zaman?

Bireysel değerlendirme ne zaman? 19 Nisan'da açıklanan grup tarama sonuçlarının ardından bu soru gündeme gelmişti. Günler ilerledikçte öğrenci ve veliler 2. aşamanın bir an evvel yapılmasını istiyor ve "BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman?" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

BİREYSEL DEĞERLENDİRME

Bireysel Değerlendirme ve Sonuç Açıklama Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.