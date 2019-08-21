BİLSEM bireysel yetenek sınav sonuçları için günlerdir bir bekleyiş söz konusuydu. Öğrenci ve veliler için büyük gün geldi çattı. Sonuçlar bugün açıklanıyor. Fakat saat konusunda açıklama olmadığı için ""BİLSEM bireysel yetenek sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu sık sık yöneltiliyor.

BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel yetenek sınav sonuçlarının açıklanma saati olarak MEB'den bir duyuru gelmedi. Geçen dönemde sonuçlar öğlen saatlerinde açıklanmıştı. Öte yandan kayıtlar ise 26 Ağustos -13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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