BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM Bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Grup tarama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci 13 Mayıs - 2 Ağustos tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Bireysel değerlendirmeyi tamamlayanların aklındaki ise sonuçları ne zaman açıklanacağı yer alıyor.
BİLSEM grup tarama uygulaması 24 Mart'ta sona erdi, sonuçlar 19 Nisan'da açıklandı. Şimdi 2. aşama olan bireysel değerlendirme sınavı için heyecan dorukta... BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 13 Mayıs'ta başladı, 2 Ağustos'a kadar devam edecek. Şimdi bireysel değerlendirmelere katılanlar sonuçları merak ediyor.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 9 Ağustos 2019 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak olup bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 26 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında değerlendirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 9 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.