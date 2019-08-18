Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman?
Bilsem bireysel yetenek sınav sonuçları için günlerdir bir bekleyiş söz konusu... MEB'in daha önce sonuç tarihini yayınlamıştı. Fakat tarihi bilmeyenler "Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. İşte MEB'in geçtiği o tarih...
Bilsem bireysel değerlendirme mülakatları ağustos ayının 9'unda sonra erdi. Sonuçlara olan beklenti iyice artmış durumda Bugün itibarıyla 9 gün geçti ve sonuçlar merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...
MEB'DEN BİLSEM SONUÇLARI DUYURUSU
MEB yaptığı açıklamada "Kıymetli Öğrencilerimiz ve Sayın Velilerimiz, 2018-2019 yılı BİLSEM tanılama işlemlerine yönelik bireysel değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 21 Ağustos 2019’da http://meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır" diye belirtti. Öte yandan kayıtlar ise 26 Ağustos -13 EYlül tarihleri arasında yapılacak.