Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman? Bilsem bireysel yetenek sınav sonuçları için günlerdir bir bekleyiş söz konusu... MEB'in daha önce sonuç tarihini yayınlamıştı. Fakat tarihi bilmeyenler "Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. İşte MEB'in geçtiği o tarih...