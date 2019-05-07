Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM’lerde görev yapacak öğretmenlerin mülakat sonuçları açıklandı. Peki, BİLSEM tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapacak öğretmenlerin mülakat sonuçları açıklandı.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından BİLSEM’lerde görev yapacak öğretmenlerin mülakat sonuçlarına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, BİLSEM’lerde görev yapmak için 6 bin öğretmenin başvuru yaptığı, bin 840 öğretmenin mülakata alındığı, 845 öğretmenin de tercih yapmaya hak kazandığı belirtildi.

Buna göre, mülakatı geçen öğretmenlerin 27-31 Mayıs arasında meb.gov.tr adresinden tercih yapması gerekiyor.