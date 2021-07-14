İlkokulda eğitim gören ve özel yeteneklere sahip olduğu düşünülen öğrencilerin katıldığı BİLSEM’in 2021 mülakat sonuçları 14 Temmuz 2021 tarihi itibariyle açıklanıyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, BİLSEM mülakat sonuç sorgulama sayfası ve konuya dair merak edilen detaylar…

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 BİLSEM mülakat sonuçlarını 14 temmuz tarihi itibariyle açıklanacağını duyurmuştu. Sabah saatlerinden itibaren öğrenci ve veliler, BİLSEM sonuçları açıklandı mı araştırması yapıyor. 14 Temmuz saat 10.00 itibariyle henüz MEB’den bir açıklama gelmedi. BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından haberimizde bulabilirsiniz.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN





BİLSEM SONUÇLARINA İTİRAZ NEREYE VE NE ZAMAN YAPILIR?

BİLSEM sonuçlarına itirazlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Yapılan itirazların sonuçları 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde belli olacak.

2021 GÜNCEL BİLSEM TAKVİMİ

29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM NEDİR?

Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri olan BİLSEM, örgün eğitime alternatif bir program değil, destekleyici bir uygulamadır. Bu nedenle BİLSEM’e kabul edilen öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezlerinde okul saatleri dışında özel eğitimler alırlar.

BİLSEM’in amacı, örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan ancak diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, BİLSEM, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.