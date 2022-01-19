BİLSEM öğretmen başvurusu yapmak için bekleyen öğretmenler için detaylar belli oldu. 2022 BİLSEM öğretmen atama kılavuzunda yer alan bilgilere göre, başvuru süreci 24 Ocak 2022 tarihinde başlıyor. Başvurularını online olarak yapan öğretmenlerin başvuru formu ve onaylanan belgeleri okul/kurum müdürlüğü tarafından muhafaza edilecek. İşte, 2022 BİLSEM öğretmen atama kılavuzu ve başvuru sürecine ilişkin bilinmesi gereken detaylar…

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

MEB’e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görevlendirilecek öğretmenlerin ataması için başvuru süreci ocak ayı içerisinde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede BİLSEM öğretmen atamaları için başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular http://mebbis.meb.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak alınacak. Sisteme şifre kullanıcı adı ile giriş yapan öğretmenler, “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilecek.

Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacak.

Değerlendirme Kriterleri Formu’nda puan aldıkları kriterlere dair belgeler, kadrolu oldukları okul/kurum müdürlükleri tarafından “aslı görüldü” biçiminde onaylanarak öğretmen tarafından sisteme yüklenecek.

Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza edilecek.

Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü öğretmenlerin başvurularını, silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklar.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından atama takvimi kapsamında gerçekleştirilecek başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan öğretmenlerin sınava yönelik tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlık tarafından meb.gov.tr / orgm.meb.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacak.

Sözlü sınavlar 14 Mart-17 Haziran 2022 tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

BİLSEM atama sonuçları, 8 Temmuz 2022 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılacak.

2022 BİLSEM ATAMA TAKVİMİ



