BİLSEM sınav sonuçları MEB resmi internet sitesi üzerinden az önce erişime açıldı. BİLSEM 1. sınıf, 2.sınıf ve 3. sınıf grup tarama sonuçları açıklamasını gerçekleştiren MEB, bu duyuru ile öğrenci velilerinin BİLSEM sınav sonuçları ekranına ulaşmalarına imkan sağladı. Diğer taraftan MEB tarafından yayımlanan takvime göre grup tarama sonuçları sonrasında itiraz başvuruları 16-22 Ekim tarih aralığında alınmaya başlanacak. BİLSEM sınav sonuçları grup tarama itiraz değerlendirmesi, 23-30 Ekim tarih aralığında gerçekleşecek. Sonraki aşamaya katılmaya hak kazanan öğrenciler, 02-06 Kasım tarihleri arasında bireysel değerlendirme randevusu alacak. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

Bakanlıktan BİLSEM sonuçları için şu açıklama yapıldı;

2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.

BİLSEM sonuçları için tıklayın.

BİLSEM sonuçları açıklandı

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.

Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı

1.sınıflar 500 460 460

2.sınıflar 510 480 480

3.sınıflar 520 500 500

BİLSEM giriş belgeleri 11 Kasım'da yayımlanacak

Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerine-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanma tarihi 11 Kasım 2020 olacak. Bireysel değerlendirmelerin yapılması ise 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler http://meb.gov.tr adresinden 26 Şubat tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması ise 1-12 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.

BİLSEM nedir?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

Bireysel değerlendirme sınavı nasıl yapılıyor?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.



