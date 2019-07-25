Bilsem sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçme ve yerleştirme ile ilgili süreç geçen yıl kasım ayında başladı. Öğrenciler ilk olarak grup tarama uygulamasına girdi. Başarılı olanlar bireysel değerlendirmeye alındı. Şimdi bireysel değerlendirme sonuçları heyecanla bekleniyor. Son günlerde sıkça iletilen soru "BİLSEM sonuçları açıklandı mı?" şeklinde...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 BİLSEM takvimine göre bireysel değerlendirme sonuçları 19 Temmuz'da açıklanacaktı. Aradan üzerinden günler geçmesine rağmen sonuçlar hala açıklanmış değil. Grup tarama uygulamasında da sonuçlar 21 gün geçikmeli olarak açıklanmıştı. Bu nedenle bireysel değerlendirme sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

KAYITLAR NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.