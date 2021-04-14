BİLSEM’den 1103 patent başvurusu

Bu kapsamda, özel yetenekli öğrencilere eğitimlerin verildiği Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) bu yılın ilk 4 ayında 1103 patent başvurusu yapıldı. Başvurular sonunda 10 ürünün tescili alındı. Başvuruların değerlendirilme aşaması devam ediyor.