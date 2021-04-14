BİLSEM’den 1103 patent başvurusu
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019’dan itibaren fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.
14 Nisan 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bu kapsamda, özel yetenekli öğrencilere eğitimlerin verildiği Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) bu yılın ilk 4 ayında 1103 patent başvurusu yapıldı. Başvurular sonunda 10 ürünün tescili alındı. Başvuruların değerlendirilme aşaması devam ediyor.