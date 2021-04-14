Eğitim & Kariyer BİLSEM’den 1103 patent başvurusu

BİLSEM’den 1103 patent başvurusu

Eğitim & Kariyer

BİLSEM’den 1103 patent başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019’dan itibaren fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bu kapsamda, özel yetenekli öğrencilere eğitimlerin verildiği Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) bu yılın ilk 4 ayında 1103 patent başvurusu yapıldı. Başvurular sonunda 10 ürünün tescili alındı. Başvuruların değerlendirilme aşaması devam ediyor.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Galiptir bu yolda mağlup!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Ateş böcekleri geri döndü!
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pandeminin gölgesinde erken kayıt