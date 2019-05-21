2018 yılında toplam 19 adet mekatronik ve akıl oyunları atölyesi açan VakıfBank, 2019 yılı planlarındaki 20 mekatronik atölyesinden birini de Trabzon’da faaliyete geçirdi. Açılışta konuşan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Tek bir çocuğun hayalinin toplumu ve dünyayı değiştirebileceğine inanıyoruz. Çocuklarımızın yanındaki güç olarak yarınlara umutla bakmalarını istiyoruz. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek ve topluma fayda sunmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘BİLSEM’leri desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.