Bilye labirenti (Oyun)

MALZEMELER

Misket bilye, karton kutu, sert fon kartonu, dil çubukları, makas, maket bıçağı, yapıştırıcı, 25 kuruşluk bozuk para / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Karton kutunun içine kalın fon kartonundan ortada kalacak şekilde bir orta taban yapın. Bu kısma 25 kuruşun boyutundan yararlanarak bazı delikler açın. Dil çubuklarını veya dikdörtgen kartonlarda olabilir, labirent olacak şekilde yerleştirin. Başlangıç noktasını işaretleyin ve bir bitiş deliği seçin. Çocuğunuzdan bilyeli başlangıç noktasından deliklerden düşürmeden bitiş deliğine ulaştırmasını isteyin.