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BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte BİM’in 1 Ekim indirimli ürünler listesi

Ekonomi

BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte BİM’in 1 Ekim indirimli ürünler listesi

Avantajlı fiyatların takipçileri 1 Ekim BİM kataloğunu merakla bekliyordu. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan BİM’in 1 Ekim indirimli ürünler listesinde vücut analiz baskülünden, masaj tabancasına, fiziğine ve sağlığına dikkat edenler için pek çok ürün bulunuyor…

01 Ekim 2021, Cuma 13:29 Son Güncelleme:
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1 Ekim BİM kataloğu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Cuma günü satışa çıkacak BİM’in 1 Ekim indirimli ürünler listesi Chefs Pro blender seti 180,00 TL, Polosmart Smart Fit akıllı bileklik 59,90 TL, Glass in love bitki çayı ve kahve demliği 39,90 TL olarak belirtildi. İşte, 1 Ekim BİM kataloğunun ayrıntıları…

1 EKİM BİM KATALOĞU 1. SAYFA

  • Chefs Pro blender seti 180,00 TL
  • LAV Kavanoz 1000 cc 3,95 TL
  • LAV Kavanoz 660 cc 2,95 TL
  • Chef's Kavanoz Kapağı 10'lu 3,95 TL
  • Heifer Dik Süpürge 199 TL
  • Borcam Kase 1000 cc 19,90 TL
  • Dikdörtgen Borcam Tepsi 4350 cc 37,90 TL
  • Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 39,90 TL
  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 7,90 TL
  • Piccolo Mondi Oyuncak Işın Kılıcı 39,90 TL
  • Polesie Damperli Bultak Kamyon ve Tanker 34,90 TL
  • Lelia Oyuncak Bebek 29,90 TL
  • Köpük Çıkaran Tüp 3'lü 4,95 TL
  • Zihin Becerileri Aktivite Kitapları 5,90 TL
  • Mucit Torunu Kitapları 3,50 TL

1 EKİM BİM KATALOĞU 2. SAYFA

  • Voit Vücut Analiz Baskülü 79,90 TL
  • Nordica Kablosuz Masaj Tabancası 199 TL
  • Dynamic 36" Trambolin 399 TL
  • Aprilla Mini Masaj Aleti 19,90 TL
  • Polosmart Smart Fit Akıllı Bileklik 59,90 TL
  • Letoon Erkek Eşofman Takımı 109 TL
  • Kapüşonlu Sweatshirt 59,90 TL
  • Kadın Kadife Spor Takımı 75 TL
  • Çift Cepli Erkek Kamuflaj Eşofman Altı 24,90 TL
  • Çift Cepli Erkek Kamuflaj Kapri 22,90 TL
  • Erkek Şort 39,90 TL
  • Kadın Tayt 32,90 TL
  • Kadın Eşofman Altı 49,90 TL
  • Çift Kişilik Battaniye 39,90 TL
  • Tek Kişilik Battaniye 32,90 TL
  • Spor Çanta 39,90 TL

 

 

1 EKİM BİM KATALOĞU 3. SAYFA

  • Voit V-Fit Runmate Katlanır Akıllı Koşu Bandı 2.499 TL
  • 4 in 1 Ağırlık Seti 299 TL
  • Barfiks Çubuğu 49,90 TL
  • Voit Fitness Eldiveni 29,90 TL
  • Boks Torbası 49,90 TL
  • Direnç Lastikli Pilates Topu ve Pompa 99,90 TL
  • Kelebek Sıkılaşma Aleti 39,90 TL
  • Silikon Antrenman Bandı 39,90 TL
  • Esneme Bandı 29,90 TL
  • Rulmanlı Atlama İpi 29,90 TL
  • El & Parmak Egzersiz Aleti 12,90 TL

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