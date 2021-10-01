BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte BİM’in 1 Ekim indirimli ürünler listesi
Avantajlı fiyatların takipçileri 1 Ekim BİM kataloğunu merakla bekliyordu. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan BİM’in 1 Ekim indirimli ürünler listesinde vücut analiz baskülünden, masaj tabancasına, fiziğine ve sağlığına dikkat edenler için pek çok ürün bulunuyor…
01 Ekim 2021, Cuma 13:29 Son Güncelleme:
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1 Ekim BİM kataloğu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Cuma günü satışa çıkacak BİM’in 1 Ekim indirimli ürünler listesi Chefs Pro blender seti 180,00 TL, Polosmart Smart Fit akıllı bileklik 59,90 TL, Glass in love bitki çayı ve kahve demliği 39,90 TL olarak belirtildi. İşte, 1 Ekim BİM kataloğunun ayrıntıları…
1 EKİM BİM KATALOĞU 1. SAYFA
- Chefs Pro blender seti 180,00 TL
- LAV Kavanoz 1000 cc 3,95 TL
- LAV Kavanoz 660 cc 2,95 TL
- Chef's Kavanoz Kapağı 10'lu 3,95 TL
- Heifer Dik Süpürge 199 TL
- Borcam Kase 1000 cc 19,90 TL
- Dikdörtgen Borcam Tepsi 4350 cc 37,90 TL
- Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 39,90 TL
- Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 7,90 TL
- Piccolo Mondi Oyuncak Işın Kılıcı 39,90 TL
- Polesie Damperli Bultak Kamyon ve Tanker 34,90 TL
- Lelia Oyuncak Bebek 29,90 TL
- Köpük Çıkaran Tüp 3'lü 4,95 TL
- Zihin Becerileri Aktivite Kitapları 5,90 TL
- Mucit Torunu Kitapları 3,50 TL
1 EKİM BİM KATALOĞU 2. SAYFA
- Voit Vücut Analiz Baskülü 79,90 TL
- Nordica Kablosuz Masaj Tabancası 199 TL
- Dynamic 36" Trambolin 399 TL
- Aprilla Mini Masaj Aleti 19,90 TL
- Polosmart Smart Fit Akıllı Bileklik 59,90 TL
- Letoon Erkek Eşofman Takımı 109 TL
- Kapüşonlu Sweatshirt 59,90 TL
- Kadın Kadife Spor Takımı 75 TL
- Çift Cepli Erkek Kamuflaj Eşofman Altı 24,90 TL
- Çift Cepli Erkek Kamuflaj Kapri 22,90 TL
- Erkek Şort 39,90 TL
- Kadın Tayt 32,90 TL
- Kadın Eşofman Altı 49,90 TL
- Çift Kişilik Battaniye 39,90 TL
- Tek Kişilik Battaniye 32,90 TL
- Spor Çanta 39,90 TL
1 EKİM BİM KATALOĞU 3. SAYFA
- Voit V-Fit Runmate Katlanır Akıllı Koşu Bandı 2.499 TL
- 4 in 1 Ağırlık Seti 299 TL
- Barfiks Çubuğu 49,90 TL
- Voit Fitness Eldiveni 29,90 TL
- Boks Torbası 49,90 TL
- Direnç Lastikli Pilates Topu ve Pompa 99,90 TL
- Kelebek Sıkılaşma Aleti 39,90 TL
- Silikon Antrenman Bandı 39,90 TL
- Esneme Bandı 29,90 TL
- Rulmanlı Atlama İpi 29,90 TL
- El & Parmak Egzersiz Aleti 12,90 TL