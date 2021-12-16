Bu cuma BİM’in indirimli ürünler listesinde, kış aylarında herkesin ihtiyacı olabilecek ürünlerin yanı sıra, elektrikli ev eşyalarından, mutfak ürünlerine, ev tekstilinden çocuk gelişimi için gerekli pek çok ürün yer alıyor. Bununla birlikte, kedi temalı ürünler hem şıklığı hem de fiyatları ile görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte, BİM 17 Aralık cuma kataloğunun ayrıntıları…

BİM 17 ARALIK CUMA KATALOĞU

Renkli Kablosuz Klavye ve Mouse Seti 199 TL

Figürlü Mouse Ped 59,90 TL

Kablosuz Elektrikli Sevimli Sıcak Su Torbası 99,90 TL

Bardak Isıtıcı 19,90 TL

Oda Nemlendirici ve Gece Lambası 79,90 TL

Figürlü Kulaklık Çeşitleri 29,90 TL

Lightrıng Type-C, Micro girişli Figürlü Şarj Kablosu 22,90 TL

Figürlü Yapışkan Askı 5,90 TL

2'li Kirpik Kıvırıcı 17,90 TL

Figürlü Şarj Standı 9,90 TL

Ekran Temizleyici 9,90 TL

Polosmart Işık Küresi 79,90 TL

Polosmart Wirelles Kulaklık 139 TL

Benante Tekli Fincan ve Demlik Seti 59.90 TL

Akel Katmer Gözleme Sacı 199,00 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahvesi Makinesi 329,00 TL

Hisar Optima Çelik Saklama Kabı 79,90 TL

Hisar Optima Çelik Karıştırma Kabı 89,90 TL

Chef's Karnıyarık tenceresi 49,90 TL

Alpina Serrvis ve Pişirme Maşası 24,90 TL

Benante Dikdörtgen Tabak 12,90 TL

Benante Dikdörtgen Büyük Salata Tabağı 14,90 TL

Güpürlü Dersiz Masa Örtüsü 27,50 TL

Desenli Pipetli Şişe 6,50 TL

Casilda Home Emboos Kadife Çift Kişilik Yorgan 199 TL

Sesli Home Battaniye TV-Diz Üstü 39,90 TL

Kalın Tabanlı Ponponlı Ev Botu Kadın 39,90 TL

Viadante Çift kişilik Yün Yorgan 229 TL

Viadante Tek Kişilik Yorgan 179 TL

Viadante Yün Yastık 89,90 TL

Yünlü Hırka Kadın 49,90 TL

Yünlü Kazak Erkek 49,90 TL

Kadife Pantalon Çocuk 19,90 TL

Süpersoft Desenli Pantalon Kadın 39,90 TL

Fermuarlı Oduncu Gömlek Erkek 49,90 TL

2'li Bambu Banyo Takımı 69,90 TL

Vantuzlu Banyo Paspası 24,90 TL

Tuvalet Fırçası 7,50 TL

Tuvalet Kağıtlığı 9,90 TL

Rafadan Tayfa Dev sürpriz Yumurta 17,90 TL

Rafadan Tayfa Yazı tahtası 9,90 TL

Rafadan Tayfa Hafıza Oyunu ve Puzzle Bir Arada 19,90 TL

Rafadan Tayfa Kumbara 7,90 TL

Rafadan Tayfa Seramik Kupa 14,90 TL

Rafadan Tayfa Mıknatıslı Dart 14,90 TL

Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 4,50 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 5,25 TL

4'lü Oyun Hamuru 12,90 TL

Oyuncak Uçak 14,90 TL

Lisans 4'lü Puzzle 14,90 TL

Küvette Bebek 19,90 TL

Uçar Oyuncak Oyuncak Bloklar 39,90 TL

Karma Hikaye Kitapları 6,50 TL

Trek Serisi Hikaye Kitapları Seti 69,90 TL

Rafadan Tayfa Basketbol Potası 22,90 TL

Miele Classic C1 Junıor Powerline Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 1299 TL

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 559 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 119 TL

Fakir Buharlı Ütü 249 TL

Lüks Çizgili Kadife Pijama Takımı Kadın 99,00 TL



