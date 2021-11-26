BİM 26 Kasım indirimli ürünleri: 26 Kasım Cuma BİM kataloğu kahve tutkunları için geliyor!
26 Kasım Cuma BİM kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu hafta kahve tutkunlarını mutlu edecek cinsten. Her hafta birbirinden kaliteli ve çeşitli ürünlerin satılığı BİM’de Abdullah Efendi közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi 299 TL, Fakir filtre kahve makinesi ise 299 TL’den satışa çıkıyor. İşte BİM 26 Kasım indirimli ürünleri…
26 Kasım 2021, Cuma 14:58 Son Güncelleme:
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BİM 26 Kasım indirimli ürünler listesi sadece mutfağını değil, ev tekstili ürünlerini de yenilemek isteyenler için büyük fırsatlarla dolu. Antibakteriyel yorgandan yastığa, battaniyeden kurulama havlusuna ev tekstili ürünlerden çocukların gelişimini destekleyen pek çok ürün 26 Kasım Cuma BİM kataloğunda yer alıyor….
26 KASIM CUMA BİM KATALOĞU 1. SAYFA
- Kanvas Tablo 35x50 cm 39,90 TL
- MDF Tablo 3'lü 24,90 TL
- Metal Raf Kitaplık 59,90 TL
- Kütahya Porselen Trend Kupa 22,50 TL
- Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 299 TL
- Fakir Kahve Baharat Öğütücü 299 TL
- Fakir Filtre Kahve Makinesi 299 TL
- Kumtel Dikey Isıtıcı 279 TL
- Dresuar 299 TL
- Nostaljik Radyo 129 TL
- Küçük Boy Hasır Sepet 11,90 TL
- Büyük Boy Hasır Sepet 14,90 TL
- Mini Ahşap Tabure 99 TL
- Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 22,50 TL
- Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 19,50 TL
- Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 17,50 TL
- Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 9,90 TL
- Kestane Çizici 7,90 TL
26 KASIM CUMA BİM KATALOĞU 2. SAYFA
- Viadante Antibakteriyel Çift Kişilik Yorgan 179 TL
- Antibakteriyel Yastık 59,90 TL
- Soley Lüks Emboss Battaniye 200x240 cm 159 TL
- Letoon Erkek Sukuba Takım 129 TL
- Kadın Kapüşonlu Flanel Sabahlık 79,90 TL
- Kadın Kadife Düğmeli Takım 79,90 TL
- Soley Kurulama Havlusu 3'lü 9,90 TL
- Banyo Paspas Seti 2'li 29,90 TL
- Püsküllü Koltuk Örtüsü 32,90 TL
- Tefal Krep Tavası 25 cm 99,90 TL
- Fonksiyonel Rende 89,90 TL
- Salata Kurutucu 27,50 TL
- Toz Alma Aparatı 19,90 TL
- Glass in love Cam Sprey Yağlık 22,90 TL
- Plastik Ürün Çeşitleri 12,90 TL
- Duşakabin Şampuanlık 22,50 TL
- LAV Minik Kase 6'lı 11,90 TL
- LAV Kapaklı Cam Saklama Kabı 880 cc 12,50 TL
- LAV Kapaklı Cam Saklama Kabı 1500 cc 15,50 TL
- LAV Kapaklı Cam Saklama Kabı 2600 cc 19,50 TL
26 KASIM CUMA BİM KATALOĞU 3. SAYFA
- Mekanik Blok Oyuncak 69,90 TL
- Karanlıkta Parlayan Çocuk Pijama Takımı 39,90 TL
- Karanlıkta Parlayan Tek Kişilik Nevresim Seti 99,90 TL
- Çocuk Patik Çorap 6,90 TL
- Piccolo Mondi Kaleydoskop Çiçek Dürbünü 22,90 TL
- Piccolo Mondi Teleskop 119 TL
- Piccolo Mondi Mikroskop 89,90 TL
- Bilim İnsanları Kitapları 4,90 TL
- 500'lük Puzzle Çeşitleri 13,90 TL
- Matematik Oyunu 34,90 TL
- Büyüteç 9,90 TL
- RGB Gaming Klavye 79,90 TL
- Polosmart Gaming Mouse ve Pad 59,90 TL
- Polosmart Akıllı Bileklik 59,90 TL
- Telefon ve Tablet Standı 24,90 TL
- Hot Wheels Akrobasi Yarış Seti 39,90 TL
- Çek Bırak Sesli Işıklı Araba 49,90 TL
- Lisanslı Top 13 cm 9,90 TL
- Barbie ve Sevimli Hayvan Arkadaşları 59,90 TL
- Dolgulu Et Bebek 69,90 TL
- Karışık Meyveler Kesme Oyunu 24,90 TL
- Karma Oyuncaklar 9,90 TL
- Sudoku Çocuk Kitapları 3,90 TL
- Pudino Dikkat Geliştirme Kitapları 3,50 TL
- Boyamalı Aktivite Kitabı 3,90 TL
- 2022 Günlük Ajanda 12,90 TL
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