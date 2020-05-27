BİM 27 Mayıs aktüel katalog! 27 Mayıs 2020 BİM çalışma saatleri

BİM'in bu haftaki aktüel kataloğu merak konusu oldu. Evine en yakın noktada bulunan BİM marketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise BİM aktüel katalog ürünlerini ve BİM çalışma saatlerini araştırıyor. İşte BİM 27 Mayıs hakkında merak edilenler...

Bu hafta BİM aktüel kataloğu ürünleri 27 Mayıs 2020 tarihinde hangi ürünlerin alışverişseverlerle buluşacağını gösterdi. Normal şartlarda Salı günü de yayınlanan aktüel katalog bu hafta Salı gününün kısıtlamaya denk gelmesi nedeniyle Çarşamba günü yayınlandı.

BİM aktüel 27 Mayıs

Toplamda 4 sayfa olarak yayınlanan katalogda teknolojik ürünlerden, yiyecek ürünlerine kadar birçok ürün fiyat bilgisiyle birlikte paylaşıldı. 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü yayınlanan kataloğun ilk sayfasında havuzlu toprak kaydırak, 3 tekerlekli bisiklet, scooter ve çeşitli ebatlarda ayakkabılar yer alıyor.

BİM aktüel 27 Mayıs sayfa 2

Aktüel kataloğun ikinci sayfasında yer alan bilgilere göre 2 bin 299 TL’den satışa sunulan televizyon, set üstü ocak, baskül, fakir robot seti, şekilli krep tava ve saklama kapları da bu hafta alıcılarını bekleyecek.

BİM aktüel 27 Mayıs sayfa 3

Üçüncü sayfanın ön plana çıkarılan ürünleri ise aksiyon kamerası, taşınabilir şarj aleti, ışıklı şarj kablo, bluetooth speaker, kablosuz fare, bisiklet, otomatik çadır ve şişme mat olacak.

BİM aktüel 27 Mayıs sayfa 4

Yiyecek ürünlerinin ağırlıkta olduğu 4. sayfada ise soslar, mayonez, gazlı içecek, bulaşık makinesi tableti, mendil ve çeşitli boyutlarda pil de satıştaki ürünlerden olacak

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.

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