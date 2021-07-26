BİM 27 Temmuz kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta hangi indirimler var?
BİM 27 Temmuz kataloğu birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünleri içeriyor. Bu Salı BİM’de özellikle kişisel bakım ürünlerindeki avantajlı fiyatlar dikkat çekerken, aynı zamanda papatya temalı ürünler şıklığı ile göz kamaştırıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta hangi indirimler var? İşte, BİM 27 Temmuz kataloğu…
26 Temmuz 2021, Pazartesi 12:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta kırlentten, makyaj çantasına, küpeden kolyeye, güzelliğinize güzellik katmak için ihtiyaç duyacağınız onlarca çeşit ürün indirimlerle yer alıyor. İşte, BİM 27 Temmuz kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesi…
BİM 27 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
BİM 27 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
BİM 27 Temmuz kataloğunda;
- Kırlent 17,90 TL,
- Makyaj Çantası 12,90 TL,
- Comfort Family Nakışlı Patik Çorap 3,95 TL,
- Soft Kumaşlı Şortlu Takım 37,90 TL,
- Bralet 29,90 TL,
- Farklı renklerde 3'lü Slip 19,90 TL,
- Banyo Eldiveni 9,90 TL, Peluş Saç Bandı 11,90 TL,
- Gloss Karma Toka 9,90 TL’den satışa sunuluyor…
BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta;
- Papatya, pirinç ve hyaluronik asit çeşitleri ile Yüz Maskesi 7,90 TL,
- Cire Aseptine 2'li Kağıt Maske 9,90 TL,
- Cire Aseptine 3'lü Sabun 8,90 TL,
- Golden Rose Lipgloss 14,90 TL,
- Golden Rose Mini Oje Seti 12,90 TL,
- Angle Kalem Parfüm 9,90 TL,
- Prize Papatya Ode ve Kumaş Kokusu 11,90 TL,
- Angle Bambu Çubuklu Oda Kokusu 17,90 TL,
- Angle Bardak Mum 14,90 TL’den satılıyor.
BİM 27 Temmuz kataloğunda;
- Naturalove İncili Kolye 12,90 TL,
- İncili Küpe 8,90 TL,
- Naturalove İncili Bileklik 9,90 TL,
- Jelibon Sallantılı Küpe 8,90 TL,
- Jelibon Otomatik Toka 12,90 TL,
- Metalik Sallantılı Küpe 12,90 TL,
- Metalik Kolye 12,90 TL,
- Metalik Toka çeşitleri 9,90 TL,
- Ayakkabı Bağcığı 9,90 TL,
- Saten ve keten kumaşlardan yapılmış taç çeşitleri 14,90 TL,
- Selfie Işığı 16,90 TL,
- 85 harften oluşan Işıklı Harfli Pano 44,90 TL BİM 27 Temmuz kataloğunda
- BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde;
- Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 135 TL,
- Oral-B Çocuk Şarjlı Diş Fırçası 135 TL,
- Oral-B Diş Fırçası Yedek Başlık 59,90 TL. Tarak 3,50 TL,
- Led Mum çeşitleri 19,90 TL,
- Amotion Deodorant + Duru Duş Jeli Seti 19,90 TL’den satılıyor.
Kişisel bakımına ve güzelliğine dikkat edenler için BİM’de bu Salı;
- Sıcak, soğuk ve ılık ortamlarda renk değiştiren 3 Renkli Termal Oje 8,90 TL,
- Kolay Manikür 14,90 TL,
- Flormar Extra Shine Oje 9,90 TL,
- Flormar Tırnak Bakım Yağı 9,90 TL,
- Flormar Kajal Liner 9,90 TL, Aynalı Tarak 9,90 TL,
- Pirinalı Duru 800gr Geleneksel Sabun 9,90 TL,
- Door Lip Balm 7,90 TL,
- Red Queen Banyo Lifi 3,50 TL,
- 5 bıçaklı Halo Epi Tıraş Bıçağı 12,90 TL,
- Shela 180ml Vücut Spreyi 9,90 TL.
BİM’de bu hafta;
- Elseve 200ml Saç Bakım Kremi+Toka 18,90 TL,
- Argan yağlı, Hindistan cevizli ve avokadolu Dermokil 300ml Saç Bakım Maskesi 14,90 TL,
- Çift taraflı Yüz Temizleme Fırçası 16,90 TL,
- Kiva Figürlü Maske 8,90 TL,
- Acia berry ve Chia tohumulu Diadermine 75ml Peeling 19,0 TL,
- Claderm Kil Maskesi 2,95 TL,
- Nivea 150ml Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 19,90 TL,
- Gold ve turkuaz seçenekleri ile Slazenger 150ml Deodorant 14,90 TL’den satışa çıkıyor.
BUNLARI DA OKUYUN