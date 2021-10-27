29 Ekim BİM indirimli ürünler listesinde, mutfak malzemelerinden, bebek bakım ürünlerine pek çok farklı ürün yer alıyor. Aynı zamanda, kış aylarının gelmesiyle en çok ihtiyaç duyulan hem kadın hem erkek hem de çocuklar için sweatshirt, ev terliği ve battaniyeler de BİM raflarında yerini alacak. İşte, BİM 29 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler listesi…

BİM 29 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 399 TL

Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı 159 TL

Keysmart Key 80 KRT 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 2.299 TL

Polosmart Desenli Akıllı Tartı 69,90 TL

Fakir Şofben 199 TL

Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169 TL

Kadın Soft Pijama Takımı 75 TL

Çocuk Wellsoft Nakışlı Patik 7,90 TL

Kadın Polar Ev Terliği 7,50 TL

Kadın Ev Pantolonu 24,90 TL

Letoon Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 49,90 TL

Letoon Erkek Tam Fermuarlı Sweatshirt 59,90 TL

Glass in love Borosilikat Tencere 3000 ml 119 TL

Paşabahçe Dantel Çay Takımı 24,90 TL

Paşabahçe Sürahi 2000 cc 17,90 TL

Metal Kayık Ekmeklik 12,90 TL

Chef's Granit Efektli Krep Tavası 26 cm 29,90 TL

Ayaklı Kayık Cam Sunum Tabağı 29,90 TL

BİM 29 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Benante Bambu Kesme Tahtası 59,90 TL

Nar Dökücü ve Portakal Sıkıcı 16,90 TL

Glass in love Desenli Kapaklı Baratlık 4'lü 39,90 TL

Yumurtalık 4'lü 4,90 TL

Cook Love Silikon Spatula ve Fırça Seti 3'lü 39,90 TL

Piccolo Mondi Ana Kucağı 149 TL

Lüks Minderli Mama Sandalyesi 149 TL

Piccolo Mondi Aktivite Halısı 59,90 TL

Bebek Basamağı 19,90 TL

Pratik Mama Sandalyesi 99,90 TL

Çamaşır Selesi 19,90 TL

Su Kovası 13 Litre 14,90 TL

Kulplu Maşrapa 1,5 Litre 4,50 TL

50 Litre Küvet ve File Seti 39,90 TL

Fisher-Price Akıllı Saat 49,90 TL

İlk Arabam 49,90 TL

Piccolo Mondi Müzikli İlk Oyuncağım 39,90 TL

Dede Sevimli Hayvanlar Bul Tak 24,90 TL

Polis İtfaiye Hastane Yol Seti 39,90 TL

Polesie Oyuncak Yarış Motosikleti 19,90 TL

Polesie Eğlenceli Lokomotif 29,90 TL

Sevimli Kaplumbağa Çıngırak 8,50 TL

Sürtmeli Karma Araçlar 8,50 TL

Pilsan Kırılmaz Araba 5,90 TL

İlk Kitaplarım 3,50 TL

BİM 29 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA