BİM 5 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunda, Kumtel dikey ısıtıcı 279 TL, Quick Dicer bisküvi pasta makinesi 39,90 TL, büyük boy kanaviçe kitleri 18,50 TL’den satışa sunuluyor. Aynı zamanda, çelik çaydanlıktan, çay setine, metal yuvarlak tepsiden bitki çayı demleme bardağına kadar pek çok ürün, 5 Kasım 2021 BİM indirimli ürünler listesinde…

BİM 5 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Kumtel Dikey Isıtıcı 279 TL

Chef's Çelik Çaydanlık 99,90 TL

Paşabahçe 12'li Çay Seti 35,90 TL

Paşabahçe 6'lı Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL

Fakir Chaiwan Çay Makinesi 249 TL

Metal Yuvarlak Tepsi 37 cm 19,90 TL

Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demleme Bardağı 1000 ml 49,90 TL

Narenciye Sıkacağı 79,90 TL

Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler 19,90 TL

Saklama Kabı 3'lü 22,50 TL

Cam Kesme Tablası 30x40 cm 19,90 TL

Glass in Love Borosilikat Cezve 39,90 TL

Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 50x70 cm 18,90 TL

Casilda Home Çift Kişilik Desenli Yorgan 79,90 TL

Casilda Home Tek Kişilik Desenli Yorgan 69,90 TL

BİM 5 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Woodoy Ahşap Bloklar 100 Parça 27,90 TL

Lelia Oyuncak Bebek 24,90 TL

Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Arazi Araçları 24,90 TL

Polosie Oyuncak Helikopter 14,90 TL

Piccolo Mondi Renkli Plastik Boncuklar 22,50 TL

Magnetli Figürler 7,90 TL

Yapboz 2'li 14,90 TL

54 Parça Yapboz 12,90 TL

Zıt Kavramlar 15,90 TL

İbi Matematik Oyunu 24,90 TL

Yazı Tahtası 12,90 TL

Chef's Pro Blender Seti 189 TL

Dijital Mutfak Tartısı 59,90 TL

Fakir Mikser 124,90 TL

Quick Dicer Bisküvi Pasta Makinesi 39,90 TL

Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 5,90 TL

Krema Pompası 7,50 TL

Silicolife Silikon Ölçülü Hamur Matı 29,90 TL

Cam Lokumluk 19,90 TL

Glass in Love Cam Tatlı / Çerezlik Set 6'lı 39,90 TL

Glass in Love Cam Çaydanlık 119 TL

LAV Ayaklı Tatlı Kasesi 6'lı 32,50 TL

Un Eleği 9,90 TL

Chef's Kek Kalıpları19,90 TL

Benante Ayaklı Baton Kek Tabağı 49,90 TL

Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 89,90 TL

Benante Kapaklı Kahvaltılık Seti 59,90 TL

Borcam Baton Kek Kalıbı 15,90 TL

Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Kabı 29,90 TL

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 37 cm 37,90 TL

Borcam Yuvarlak Tepsi 2850 cc 25,90 TL

Borcam Kase 3000 cc 25,90 TL

Mutfak Önlüğü Seti 16,90 TL

Masa Örtüsü 150x150 cm 9,90 TL

İkili Figürlü Kurulama Bezi 12,90 TL

BİM 5 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA