BİM 5 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta inanılmaz indirimler var! İşte 5 Kasım 2021 BİM indirimli ürünler listesi
BİM 5 Kasım 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak eşyalarından hobi kitlerine kadar pek çok ürün indirimlerle yer alıyor. İşte, 5 Kasım 2021 BİM indirimli ürünler listesi…
04 Kasım 2021, Perşembe 14:06 Son Güncelleme:
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BİM 5 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunda, Kumtel dikey ısıtıcı 279 TL, Quick Dicer bisküvi pasta makinesi 39,90 TL, büyük boy kanaviçe kitleri 18,50 TL’den satışa sunuluyor. Aynı zamanda, çelik çaydanlıktan, çay setine, metal yuvarlak tepsiden bitki çayı demleme bardağına kadar pek çok ürün, 5 Kasım 2021 BİM indirimli ürünler listesinde…
BİM 5 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Kumtel Dikey Isıtıcı 279 TL
- Chef's Çelik Çaydanlık 99,90 TL
- Paşabahçe 12'li Çay Seti 35,90 TL
- Paşabahçe 6'lı Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL
- Fakir Chaiwan Çay Makinesi 249 TL
- Metal Yuvarlak Tepsi 37 cm 19,90 TL
- Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demleme Bardağı 1000 ml 49,90 TL
- Narenciye Sıkacağı 79,90 TL
- Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler 19,90 TL
- Saklama Kabı 3'lü 22,50 TL
- Cam Kesme Tablası 30x40 cm 19,90 TL
- Glass in Love Borosilikat Cezve 39,90 TL
- Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 50x70 cm 18,90 TL
- Casilda Home Çift Kişilik Desenli Yorgan 79,90 TL
- Casilda Home Tek Kişilik Desenli Yorgan 69,90 TL
BİM 5 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- Woodoy Ahşap Bloklar 100 Parça 27,90 TL
- Lelia Oyuncak Bebek 24,90 TL
- Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Arazi Araçları 24,90 TL
- Polosie Oyuncak Helikopter 14,90 TL
- Piccolo Mondi Renkli Plastik Boncuklar 22,50 TL
- Magnetli Figürler 7,90 TL
- Yapboz 2'li 14,90 TL
- 54 Parça Yapboz 12,90 TL
- Zıt Kavramlar 15,90 TL
- İbi Matematik Oyunu 24,90 TL
- Yazı Tahtası 12,90 TL
- Chef's Pro Blender Seti 189 TL
- Dijital Mutfak Tartısı 59,90 TL
- Fakir Mikser 124,90 TL
- Quick Dicer Bisküvi Pasta Makinesi 39,90 TL
- Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 5,90 TL
- Krema Pompası 7,50 TL
- Silicolife Silikon Ölçülü Hamur Matı 29,90 TL
- Cam Lokumluk 19,90 TL
- Glass in Love Cam Tatlı / Çerezlik Set 6'lı 39,90 TL
- Glass in Love Cam Çaydanlık 119 TL
- LAV Ayaklı Tatlı Kasesi 6'lı 32,50 TL
- Un Eleği 9,90 TL
- Chef's Kek Kalıpları19,90 TL
- Benante Ayaklı Baton Kek Tabağı 49,90 TL
- Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 89,90 TL
- Benante Kapaklı Kahvaltılık Seti 59,90 TL
- Borcam Baton Kek Kalıbı 15,90 TL
- Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Kabı 29,90 TL
- Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 37 cm 37,90 TL
- Borcam Yuvarlak Tepsi 2850 cc 25,90 TL
- Borcam Kase 3000 cc 25,90 TL
- Mutfak Önlüğü Seti 16,90 TL
- Masa Örtüsü 150x150 cm 9,90 TL
- İkili Figürlü Kurulama Bezi 12,90 TL
BİM 5 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA
- Nakışlı El Havlusu 45x70 cm 4,90 TL
- Altın İlmek Nova Yumak 9,90 TL
- Altın İlmek Luna Simli Yumak 100 gr 9,90 TL
- Altın İlmek Violet Yumak 100 gr 6,90 TL
- Altın İlmek Minnak Bebe Yumak 100 gr 8,90 TL
- Tığ İşi Amigurumi Kitleri 2'li 29,90 TL
- Büyük Boy Kanaviçe Kitleri 18,50 TL
- Küçük Boy Kanaviçe Kitleri 15,50 TL
- Büyük Boy Havlu Etamin Kiti 21,50 TL
- Küçük Boy Havlu Etamin Kiti 9,50 TL
- Örgü Çantası 9,90 TL
- Şiş Kutusu 4,50 TL
- Ponpon Aparat Seti 4'lü 12,90 TL
- Tığ Kutusu 3,50 TL
- Punch Kasnak Seti 2'li 22,50 TL
- Çelik Misinalı Şiş 3,90 TL
- Silikon Saplı Tığ Seti 7'li 23,90 TL
- Keçe Şekiller 50 Adet 7,90 TL
- Örgü Şişi 35 cm 2'li 2,90 TL
- Dikiş Seti 24'lü 7,75 TL
- Düğme Kutusu 56 Adet 9,90 TL
- Örgü Aparat Seti 9,75 TL
- Makara Seti 10'lu 6,75 TL
- Punch İğne Seti 3'lü 27,50 TL
- Başlangıç Setleri 39,90 TL
- Kitaplar 19,90 TL
- Boyama Kitapları 12,90 TL
- Metal Dikiş Kutusu Seti 29,90 TL
- Kare Metal Dikiş Kutusu 9,90 TL