BİM 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi indirimler var?
BİM 6 Ağustos kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda, Dijitsu full HD uydu alıcılı televizyondan Vantuzlu banyo paspasına, Kütahya Porselen 18 parça rölyefli porselen takımından 10’lu kavanoz kapağına birbirinden farkı ve indirimli ürünler yer alıyor. İşte BİM 6 Ağustos kataloğunun ayrıntıları…
06 Ağustos 2021, Cuma 17:10 Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi 6 Ağustos’ta da en çok araştırılan konular arasına girdi. BİM 6 Ağustos kataloğunda bu hafta, Schwartz saç kesme makinesi 99,90 TL’den, Arnica Cyclone elektrikli süpürge ise 579,00 TL’den satışa sunuluyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yer alan ürünler…
BİM 6 AĞUSTOS KATALOĞU 1. SAYFA
- Dijitsu full HD uydu alıcılı televizyon: 1.899,00 TL
- Schwartz saç kesme makinesi: 99,90 TL
- Arnica Cyclone elektrikli süpürge: 579,00 TL
- Schwartz büyük haşere öldürücü: 119,00 TL
- Mini el fanı: 22,90 TL
- Kapı arkası askılık: 19,90 TL
- Vantuzlu banyo paspası: 24, 90 TL
- Figürlü sırt çantası: 19,90 TL
- 24’lü dikiş seti: 8,90 TL
BİM 6 AĞUSTOS KATALOĞU 2. SAYFA
- Kütahya Porselen 18 parça rölyefli porselen takımı: 119,00 TL
- Fakir marka fincanlı filtre kahve makinesi: 169,00 TL
- 8 bölmeli çok amaçlı dolap: 259,00 TL
- Kare borcam tepsi: 34,90 TL
- Cam sürahi: 13,90 TL
- 3’lü saklama kabı: 11,90 TL
- 2 bölmeli kaşıklık: 12,90 TL
- Silikon bambu saplı mutfak aletleri: 14,90 TL
- Dikdörtgen tepsi: 49,90 TL
- Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri: 3,95 TL
- Oyuncak uçak: 14,90 TL
- 3’lü arabalar: 24,90 TL
- Barbi prenses bebek: 34,90 TL
- Kesilebilen meyve oyunu: 14,90 TL
- Bitki besini: 1,59 TL
BİM 6 AĞUSTOS KATALOĞU 3. SAYFA
- Blender seti: 189,00 TL
- Erişte ve makarna kesme makinesi: 139,00 TL
- Dijital mutfak tartısı: 29,90 TL
- Chefs 28 cm wok tava: 49,90 TL
- 30 cm aşure tenceresi: 119,00 TL
- Kesme tablası: 22,90 TL
- 32 cm karnıyarık tenceresi: 69,00 TL
- Gravürlü kavanoz: 17,90 TL
- Gıda koruma şemsiyesi: 17,90 TL
- Lav ayaklı 6’lı tatlı kasesi: 29,90 TL
- 1900 cc borcam kase: 19,90 TL
- 10’lu kavanoz kapağı: 5,90 TL
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