BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi 6 Ağustos’ta da en çok araştırılan konular arasına girdi. BİM 6 Ağustos kataloğunda bu hafta, Schwartz saç kesme makinesi 99,90 TL’den, Arnica Cyclone elektrikli süpürge ise 579,00 TL’den satışa sunuluyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yer alan ürünler…

BİM 6 AĞUSTOS KATALOĞU 1. SAYFA

Dijitsu full HD uydu alıcılı televizyon: 1.899,00 TL

Schwartz saç kesme makinesi: 99,90 TL

Arnica Cyclone elektrikli süpürge: 579,00 TL

Schwartz büyük haşere öldürücü: 119,00 TL

Mini el fanı: 22,90 TL

Kapı arkası askılık: 19,90 TL

Vantuzlu banyo paspası: 24, 90 TL

Figürlü sırt çantası: 19,90 TL

24’lü dikiş seti: 8,90 TL

BİM 6 AĞUSTOS KATALOĞU 2. SAYFA

Kütahya Porselen 18 parça rölyefli porselen takımı: 119,00 TL

Fakir marka fincanlı filtre kahve makinesi: 169,00 TL

8 bölmeli çok amaçlı dolap: 259,00 TL

Kare borcam tepsi: 34,90 TL

Cam sürahi: 13,90 TL

3’lü saklama kabı: 11,90 TL

2 bölmeli kaşıklık: 12,90 TL

Silikon bambu saplı mutfak aletleri: 14,90 TL

Dikdörtgen tepsi: 49,90 TL

Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri: 3,95 TL

Oyuncak uçak: 14,90 TL

3’lü arabalar: 24,90 TL

Barbi prenses bebek: 34,90 TL

Kesilebilen meyve oyunu: 14,90 TL

Bitki besini: 1,59 TL

BİM 6 AĞUSTOS KATALOĞU 3. SAYFA