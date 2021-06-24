Hayatın günden güne normale dönmeye başlaması BİM, A101, ŞOK marketlerin de çalışma saatlerinde değişiklik olup olmadığına dair merakın artmasına neden oluyor. Ülkenin pek çok yerinde binlerce şubeye sahip olan BİM, A101, ŞOK marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin kademeli normalleşme ile farklılık göstermesi de vatandaşların bu konu hakkında araştırma yapmasına neden oluyor.

BİM, A101, ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Haziran ayı başında gerçekleşen Kabine toplantısının ardından hafta içi sokağa acıkma kısıtlaması akşam saat 22.00’de başlayıp sabah saat 05.00’te sona ererken BİM, A101, ŞOK marketlerin de çalışma saatleri bu yeni kısıtlamalara göre şekillendi.

Alınan yeni kararların ardından BİM, A101, ŞOK marketler, sabah saat 09.00’da açılıp, akşam 21.00’de kapanmaya başladı.

BİM, A101, ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz tarihi itibariyle, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını ifade etti.

Şu anda 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olan BİM, A101, ŞOK marketlerin çalışma saatlerinin 1 Temmuz tarihi itibariyle değişip değişmeyeceği henüz bilinmiyor.