BİM, A101 ve Şok market Türkiye’de oldukça yaygın bir şube ağına sahip ve en çok tercih edilen zincir marketler olarak biliniyor. Peki, BİM, A101 ve Şok market hafta sonu saat kaçta açılıyor? İşte, BİM, A101 ve Şok marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri…

BİM, A101 VE ŞOK MARKET HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM HAFTA SONU (CUMARTESİ-PAZAR) SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Bilindiği üzere koronavirüs nedeniyle yaşanan kapanma dönemlerinde diğer zincir marketler gibi BİM’in de çalışma saatleri ve günlerinde değişikliğe gidilmişti. Ancak 1 Temmuz’da yayınlanan genelge ile çalışma saatleri eski düzenine döndü.

Bu nedenle BİM hafta sonları (Cumartesi-Pazar) sabah saat 09.00’da açılıyor ve akşam 21.00’da kapanıyor.

A101 HAFTA SONU (CUMARTESİ-PAZAR) SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Ülke genelinde 7 binden fazla şubesi bulunan A101 hafta sonu (Cumartesi-Pazar) saat 08.30’da açılıyor ve akşam 21.00’da kapanıyor.

ŞOK MARKET HAFTA SONU (CUMARTESİ-PAZAR) SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Şok market de diğer zincir marketler gibi hafta sonlarında (Cumartesi-Pazar) saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor…

Not: BİM, A101 ve Şok marketlerin hafta sonu çalışma saatleri genellikle bu şekildedir ancak bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

BİM, A101 VE ŞOK MARKET HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM, A101 ve Şok marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde bir değişiklik bulunmamaktadır.

BİM ve Şok marketler hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 arası hizmet verirken, A101, 08.30-21.00 arasında çalışıyor.

Her üç markette de öğlen tatili bulunmamaktadır. Bununla birlikte, BİM, Cuma namazı saatinde kapalı olup müşteri kabul etmemektedir.