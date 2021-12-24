BİM akrüel ürünler listesinde bu hafta saç kurutma makinesi 99,90 TL, ışıklı selfie çubuğu 49,90 TL, erkek ev botu ise 34,90 TL’den satılıyor. Ayrıca BİM’in bu haftaki indirimli ürünler listesinde wok tava 59,90 TL’den satılacakken, çift taraflı ısıtıcı ise 189 TL’den satışa çıkıyor.

BİM AKTÜEL 24 ARALIK ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı 189 TL,

Kumtel Siyah Set Üstü Ocak 549 TL,

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 1,999 TL

Chef’s Wok Tava 59,90 TL,

Tek Fiyat Çelik Ürünler 44,90 TL,

Cam Salata ve Meyve Kasesi 22,50 TL,

Mini Salata Kasesi 9,50 TL,

Cam Mum ve Sunum Tepsisi 18,50 TL.

Yuvarlak Metal Tepsi 17,50 TL,

Mısır Patlatma Tavası 9,90 TL,

2'li kutulu mutfak havlusu 19,90 TL

Yuvarlak elek süzgeç/Kevgir 9,90 TL

Paşabahçe 12 Parça Çay Seti 26,90 TL,

Büyük Kavanoz 19,50 TL,

Küçük Kavanoz 15,50 TL

Servis Tabağı 14,90 TL

Sarımsak Presi 8,50 TL,

Oyuncak Kamyon 69,90 TL

Sök Tak İş Makineleri Seti 29,90 TL

Basamaklı Tabure 59,90 TL

Polar Boyunluk 9,90 TL

Fakir Saç Maşası 159 TL,

Fakir saç düzleştirici 115,00 TL,

Saç kurutma makinesi 99,90 TL

Vakumlu siyah nokta temizleyici 59,90 TL

Göz çevresi masaj aleti 49,90 TL,

Yüz epilasyon cihazı 49,90 TL,

Polosmart ışıklı tırnak bakım seti 79,90 TL,

Naturalove yüz temizleme seti 69,90 TL,

Philips epilatör 169,00 TL,

Kirpik kıvırma cihazı 69,90 TL,

Yüz epilasyon cihazı 49,90 TL,

Kulak temizleyici 34,90 TL,

Hızlı oje kurutucu 59,90 TL.

Starcom aroma difüzörü ve hava nemlendirici 149,00 TL,

Fakir cam baskül 115,00 TL,

Işıklı selfie çubuğu 49,90 TL

Organik penye çarşaf tek kişilik 29,90 TL, Çift kişilik 37,90 TL,

2'li yastık kılıfı 11,50 TL,

Pamuklu şal 19,90 TL,

Termal içlik 39,90 TL,

Polarlı tayt 39,90 TL,

Güpürlü lüks yüz havlusu 24,90 TL,

Trekking bot 79,90 TL,

Polarlı bere 13,50 TL,

Süper soft pijama takımı kadınlar için 89,90 TL,

Pamuklu battaniye 79,90 TL,

Figürlü panduf kadınlar için 22,50 TL,

Flanel ev botu erkekler için 34,90 TL,

3'lü atkı bere eldiven takımı çocuklar için 39,90 TL,

Peluşlu kulaklık 15,90 TL,

2'li ev çorabı kadın 12,90 TL

Organik penye çarşaf tek kişilik 29,90 TL, Çift kişilik 37,90 TL,