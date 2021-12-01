BİM Aktüel 3 Aralık ürünler kataloğu! Cuma günü indirimli ev tekstili, elektrik ve züccaciye ürünler listesi
BİM Aktüel 3 Aralık ürünler kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden avantajlı indirimlerle dolu. Özellikle ev tekstili, elektrikli aletlerde ve züccaciye ürünlerde pek çok çeşitli ürün indirimlerle Cuma gününden itibaren satışa çıkıyor. İşte, 3 Aralık BİM indirimli ürünler listesi….
01 Aralık 2021, Çarşamba 12:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
BİM Aktüel 3 Aralık ürünler kataloğunda Chef’s Pro Blender Seti 199 TL’den, emaye çaydanlık seti 159,90 TL’den, Casilda Home çift kişilik desenli yorgan ise 89,90 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM’in cuma günü indirimli ev tekstili, elektrik ve züccaciye ürünler listesi…
3 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Chef’s Pro Blender Seti 199 TL
- Chef’s Tava 2’li 54,90 TL
- Emaye Çaydanlık Seti 159,90 TL
- Saklama Kabı seti 89,90 TL,
- Poşet Klipsi 6’lı 5,50 TL
- Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam Tencere 2100 cc 24,90 TL
- Tereyağlık 12,90 TL
- Casilda Home Bardaklı Başucu Sürahisi 17,50 TL
- Figürlü Peçetelik 30×50 cm 13,90 TL
- Saplı Faraşlı Fırça 13,90 TL
- Tek Fiyat Küçük Ürünler 3,95 TL
- Dekoratif Ağaç Çeşitleri 19,90 TL,
- Telefon Tutucu 2,50 TL,
- Lelia Oyuncak bebek ve Motosikleti 59,90 TL,
- Clementanl 1000 Parça Yapboz 34,90 TL,
- Eğlenceli Kutu Oyunları 12,90 TL,
- Barbie Blisterli Kek ve Pizza seti 27,50 TL,
- Yapboz Halısı 29,90 TL,
- Piccolo mondi Sürtmeli Sarı İş Makineleri 12,90 TL,
- Bebek Aktivite Oyuncakları 19,90 TL,
- Uçar Oyuncaklar Masaüstü Mutfak ve Tamir Seti 29,90 TL,
- Sevimli Oyuncak araba 29,90 TL,
- Sevimli taşıtlar dizisi 1,90 TL.
3 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- 3 Katlı Ayakkabılık 249 TL,
- 2 adet buhar kabı olan Petek Üstü Isı Yönlendirici 44,90 TL,
- Casilda Home Petek Kurutmalık 17,50 TL,
- Kanatlı Kurutmalık 129 TL,
- Ütü Masası 199 TL,
- Ütü Masası Kılıfı 17,50 TL,
- 6 Litre Kapaklı deterjanlık 12,90 TL,
- Schwartz Kulak-Burun-Kıl Alma Cihazı 24,90 TL,
- Schwartz Kablosuz Saç-Sakal Kesme Makinesi 69,90 TL,
- Kadın Kışlık Tunik Gömlek 39,90 TL,
- Erkek Kışlık Gömlek 39,9 TL,
- Trekking Erkek ayakkabı 69,90 TL,
- Değişik bedenlerde Erkek Termal İçlik Takımı 69,90 TL,
- Termal Mest 24,90 TL,
- Kadın değişik beden ve desen seçenekli Polar Pijama Takımı 59,90 TL,
- Erkek Polar Pijama Takımı 59,90 TL,
- Kadın Gondol terlik 24,90 TL. Penti Termal Tayt 24,90 TL,
- Şönil Kadın Ev Çorabı 9,90 TL,
- Çocuk %100 akrilik Atkı-Eldiven ve Bere Takımı 59,90 TL,
- Autofix -30 derece 5 Litre Oto Cam Suyu 19,90 TL,
- Autofix -35 derece Radyatör Antifirizi 34,90 TL.
3 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA
- Çok amaçlı Büyük Kutu 29,90 TL,
- Ayakkabı Hurcu 15,90 TL,
- Çekmece Düzenleyici 9,90 TL,
- İki Gözlü Çekmece 24,90 TL,
- Hurç 8,90 TL,
- Çok Amaçlı Çanta 21,90 TL,
- Başucu Düzenleyici 19,90 TL,
- Pencereli Maxi Hurç 12,90 TL,
- Pencereli Mega Hurç 15,90 TL ve
- Akordiyon Düzenleyiciler Maxi 9,90 TL, Midi 8,90 TL. Mini 7,90 TL,
- Casilda Home Çift Kişilik Desenli Yorgan 89,90 TL,
- Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 26,90 TL,
- Çift Kişilik Lastikli penye Çarşaf 29,90 TL,
- Tek Kişilik Akrilik Battaniye 59,90 TL,
- Çift Kişilik Akrilik Battaniye 69,90 TL,
- Lateks Taban Halı 49,90 TL.
BUNLARI DA OKUYUN