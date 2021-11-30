BİM Aktüel 30 Kasım ürünler kataloğu! Temizlik, kişisel bakım, gıda, tekstil ürünleri indirim listesi
BİM Aktüel 30 Kasım ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden avantajlı fiyatlarla dolu. BİM’in temizlik, kişisel bakım, gıda, tekstil ürünleri indirim listesinde özellikle pirinç, bulgur ve mercimek gibi her evin ihtiyacı olan bakliyatlar uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor…
30 Kasım 2021, Salı 10:05 Son Güncelleme:
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BİM Aktüel 30 Kasım ürünler kataloğunda, şarküteri ürünlerinden Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 29,90 TL, Pınar Dana Macar Salam 250 gr 13,90 TL, Sek Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 500 gr 22,90 TL’den satışa çıkıyor. İşte BİM’in 30 Kasım Salı günü raflarda yerini alan temizlik, kişisel bakım, gıda, tekstil ürünleri indirim listesi…
BİM AKTÜEL 30 KASIM ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Jenny & Willy Aylık Paket Bebek Bezi çeşitlerinde 84,90 TL
- Işıl Sıvı Sabun 4 Litre 16,90 TL
- Blume Mega Kağıt Havlu 1 Kg 17,90 TL
- Güldal Çamaşır Suyu 4 Litre 12,90 TL
- Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 19,90 TL
- Efsane Osmancık Pirinci 5 Kg olarak 42,90 TL
- Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 32,90 TL
- Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 14,90 TL
- Saban Nohut 2,5 Kg 29,90 TL
- Meram Buğday Unu 10 Kg 39,90 TL
- Gedik Piliç Dondurulmuş Kemiksiz Çıtır Piliç Kova 750 gr 19,90 TL
- Dardanel Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 2×200 gr 24,90 TL
- CP Dondurulmuş Piliç Kadınbudu Köfte 1000 gr 17,90 TL
- Erpiliç Piliç Kokteyl Sosis 700 gr 14,90 TL
- Serel Tahin 1400 gr 37,90 TL
- Yurdum Domates Salçası 4300 gr 36,90 TL
BİM AKTÜEL 30 KASIM ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 29,90 TL
- Başyazıcı Dana Çemensiz Pastırma 100 gr 16,90 TL
- Danet Dana Füme Kavurma 100 gr 9,90 TL
- Danet Dana Füme Kaburga 70 gr 9,90 TL
- Maret Dana Uzun Sosis 210 gr 12,50 TL
- Pınar Dana Macar Salam 250 gr 13,90 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 gr 11,90 TL
- Sek Tulum Peyniri 350 gr 24,50 TL
- Sek Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 500 gr 22,90 TL
- Dost Plus Multivitamin Süt 1 Litre 6,50 TL
- Kerem Labne Peyniri 3x180 gr 17,90
- Süperfresh İnce Hamur Pizza: 19,90 TL
- Lezzethane Tepsi Böreği 500 gr 9,90 TL
- Süperfresh Karışık Garnitür 450 gr 7,90 TL
- Lezita Piliç Kroket 700 gr 14,90 TL
- Mezzamarin Sardalya 500 gr 14,90 TL
- Balık Dünyası Halka Kalamar 500 gr 29,90 TL
- Balık Dünyası Levrek 400 gr 26,90 TL
- Pınar Balık Kroket 240 gr 19,90 TL
- Akdo Tahinli Dondurma 680 ml 16,90 TL
- Süperfresh Parmak Patates 2,5 kg 22,90 TL
- Activia Çilekli ve Karadutlu Smoothie 200 ml 6,50 TL
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