Her hafta onlarca çeşit ürünü indirimli olarak satışa sunan BİM’de bu hafta yine birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu hafta BİM indirimli ürünler listesinde ise yaz aylarında hemen herkesin ihtiyaç duyabileceği ürünlerle, mutfak eşyalarını sevenlere hitap edecek ürünler yer alıyor. İşte, 18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu…

18 HAZİRAN 2021 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

16 jant bisiklet: 449,00 TL

1200 ml çift katmanlı çelik termos: 279,90 TL

Katlanır kamp sandalyesi: 57,90 TL

TWS kulaklık: 279,90 TL

Kablosuz kulak üstü kulaklık: 75,00 TL

Casio erkek kol saati: 149,90 TL

Fakir marka erkek bakım seti: 129,00 TL

Arnica blender seti: 229,00 TL

Fakir marka termoslu filtre kahve makinesi: 170,00 TL

Musluklu 4,5 litre çelik termos: 229,00 TL

Lava döküm tencere: 239,00 TL

Lava kızartma tavası: 99,00 TL

Kapaklı kavanoz çeşitleri: 19,90- 17,90-14,90 TL

Bisküvili saklama kutusu: 13,50 TL

Ölçülü silikon hamur matı: 29,90 TL

3 katlı cam saklama kabı: 29,90 TL

Tek fiyat pastacılık ürünleri: 5,90 TL

Mutfak önlüğü, tutaç ve eldiven seti: 16,90 TL

Nakışlı el havlusu: 4,90 TL