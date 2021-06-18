BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Haziran 2021: BİM indirimli ürünler listesi yayınladı
18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 16 jant bisikletten, katlanır kamp sandalyesine, Casio erkek kol saatinden Fakir marka erkek bakım setine kadar pek çok ürün, indirimli olarak satışa sunuluyor. İşte 18 Haziran 2021 BİM indirimli ürünler listesi aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları…
18 Haziran 2021, Cuma 12:21 Son Güncelleme:
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Her hafta onlarca çeşit ürünü indirimli olarak satışa sunan BİM’de bu hafta yine birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu hafta BİM indirimli ürünler listesinde ise yaz aylarında hemen herkesin ihtiyaç duyabileceği ürünlerle, mutfak eşyalarını sevenlere hitap edecek ürünler yer alıyor. İşte, 18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu…
18 HAZİRAN 2021 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- 16 jant bisiklet: 449,00 TL
- 1200 ml çift katmanlı çelik termos: 279,90 TL
- Katlanır kamp sandalyesi: 57,90 TL
- TWS kulaklık: 279,90 TL
- Kablosuz kulak üstü kulaklık: 75,00 TL
- Casio erkek kol saati: 149,90 TL
- Fakir marka erkek bakım seti: 129,00 TL
- Arnica blender seti: 229,00 TL
- Fakir marka termoslu filtre kahve makinesi: 170,00 TL
- Musluklu 4,5 litre çelik termos: 229,00 TL
- Lava döküm tencere: 239,00 TL
- Lava kızartma tavası: 99,00 TL
- Kapaklı kavanoz çeşitleri: 19,90- 17,90-14,90 TL
- Bisküvili saklama kutusu: 13,50 TL
- Ölçülü silikon hamur matı: 29,90 TL
- 3 katlı cam saklama kabı: 29,90 TL
- Tek fiyat pastacılık ürünleri: 5,90 TL
- Mutfak önlüğü, tutaç ve eldiven seti: 16,90 TL
- Nakışlı el havlusu: 4,90 TL
- Tam yüz şnorkelli maske: 99,90 TL,
- Aynalı, tıkaçlı yüzücü gözlüğü: 79,90 TL
- Saç sakal kesme makinesi: 74,90 TL
- Şortlu güpürlü kadın pijama takımı: 49,90 TL
- Kısz çocuk jile elbise: 16,90 TL
- Bamboo peştamal: 19,90 TL
- Kadife çizgili plaj havlusu: 24, 90 TL
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