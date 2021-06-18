Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Haziran 2021: BİM indirimli ürünler listesi yayınladı

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Haziran 2021: BİM indirimli ürünler listesi yayınladı

Ekonomi

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Haziran 2021: BİM indirimli ürünler listesi yayınladı

18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 16 jant bisikletten, katlanır kamp sandalyesine, Casio erkek kol saatinden Fakir marka erkek bakım setine kadar pek çok ürün, indirimli olarak satışa sunuluyor. İşte 18 Haziran 2021 BİM indirimli ürünler listesi aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları…

18 Haziran 2021, Cuma 12:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Her hafta onlarca çeşit ürünü indirimli olarak satışa sunan BİM’de bu hafta yine birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu hafta BİM indirimli ürünler listesinde ise yaz aylarında hemen herkesin ihtiyaç duyabileceği ürünlerle, mutfak eşyalarını sevenlere hitap edecek ürünler yer alıyor. İşte, 18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu…

18 HAZİRAN 2021 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • 16 jant bisiklet: 449,00 TL
  • 1200 ml çift katmanlı çelik termos: 279,90 TL
  • Katlanır kamp sandalyesi: 57,90 TL
  • TWS kulaklık: 279,90 TL
  • Kablosuz kulak üstü kulaklık: 75,00 TL
  • Casio erkek kol saati: 149,90 TL
  • Fakir marka erkek bakım seti: 129,00 TL

  •  Arnica blender seti: 229,00 TL
  • Fakir marka termoslu filtre kahve makinesi: 170,00 TL
  • Musluklu 4,5 litre çelik termos: 229,00 TL
  • Lava döküm tencere: 239,00 TL
  • Lava kızartma tavası: 99,00 TL
  • Kapaklı kavanoz çeşitleri: 19,90- 17,90-14,90 TL
  • Bisküvili saklama kutusu: 13,50 TL
  • Ölçülü silikon hamur matı: 29,90 TL
  • 3 katlı cam saklama kabı: 29,90 TL
  • Tek fiyat pastacılık ürünleri: 5,90 TL
  • Mutfak önlüğü, tutaç ve eldiven seti: 16,90 TL
  • Nakışlı el havlusu: 4,90 TL

  • Tam yüz şnorkelli maske: 99,90 TL,
  • Aynalı, tıkaçlı yüzücü gözlüğü: 79,90 TL
  • Saç sakal kesme makinesi: 74,90 TL
  • Şortlu güpürlü kadın pijama takımı: 49,90 TL
  • Kısz çocuk jile elbise: 16,90 TL
  • Bamboo peştamal: 19,90 TL
  • Kadife çizgili plaj havlusu: 24, 90 TL

 

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Küresel ısınmayla topyekün mücadele
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Bu haberi okuyan kart aidatından kurtulur
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
Babam askerliğini borçlanarak 18 ay erken emekli olabilir mi?
Ekrem Sarısu
Özlem Denizmen
Para genleri
Özlem Denizmen
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kredi fırsatı! 36 ay vade, dosya masrafı yok...