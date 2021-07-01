BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz: BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 2 Temmuz Cuma BİM indirimli ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan pek çok indirimli ürün 2 Temmuz Cuma günü satışa çıkacak. BİM’de bu hafta özellikle mutfak eşyalarını değiştirmek isteyen veya çeyiz hazırlayanlar için birbirinden kaliteli ve şık mutfak eşyaları satışa sunuluyor. İşte 2 Temmuz Cuma BİM indirimli ürünler listesi…
01 Temmuz 2021, Perşembe 12:26 Son Güncelleme:
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2 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Hisar marka mutfak eşyalarından Tefal buharlı ütüye, Fakir marka şarjlı el süpürgesinden ışıklı scootera kadar birçok farklı ürün yer alıyor. İşte, 2 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler listesi…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Tefal Buharlı Ütü: 379,00 TL
- Corby Drones Drone: 279,00 TL
- Fakir Şarjlı El Süpürgesi: 249,00 TL
- Akıllı Saat. 99,90 TL
- Işıklı Scooter: 134,00 TL
- Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası: 149,00 TL
- Jakarlı Şalyaka Bornoz: 69,90 TL
- Güpürlü Baskılı Masa Örtüsü: 35, 50 TL
- Dönen Başlıklı Diş Fırçası: 59,90 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- Beyaz Cam Ankastre Set: 1.799,00 TL
- Çelik Termoz: 79,90 TL
- Otomatik Kahve &Baharat Öğütücü: 129,00 TL
- Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü: 29,90 TL
- Çelik Çay Makinesi: 299,00 TL
- Çay Kahve Saklama Seti: 29,90 TL
- Dekoratif Duvar Rafı: 7,50 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA
- 51 Parça Kütahya Porselen Yemek Takımı: 449,00 TL
- Hisar Optima Çelik Tencere Seti: 299,00 TL
- Hisar Granit Tencere Seti: 329,00 TL
- Hisar Çelik Çaydanlık: 149,00 TL
- Hisar 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 279,00 TL
- Rakle 6’lı Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı: 59,90 TL
- Rakle 6’lı Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı: 39,90 TL
- Rakle 6’lı Altın Yaldızlı Su Bardağı: 39,90 TL
- Rakle 6’lı Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı: 29,90 TL
- Rakle Altın Yaldızlı 12 Parça Çay Seti: 59,90 TL