2 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Hisar marka mutfak eşyalarından Tefal buharlı ütüye, Fakir marka şarjlı el süpürgesinden ışıklı scootera kadar birçok farklı ürün yer alıyor. İşte, 2 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Tefal Buharlı Ütü: 379,00 TL

Corby Drones Drone: 279,00 TL

Fakir Şarjlı El Süpürgesi: 249,00 TL

Akıllı Saat. 99,90 TL

Işıklı Scooter: 134,00 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası: 149,00 TL

Jakarlı Şalyaka Bornoz: 69,90 TL

Güpürlü Baskılı Masa Örtüsü: 35, 50 TL

Dönen Başlıklı Diş Fırçası: 59,90 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Beyaz Cam Ankastre Set: 1.799,00 TL

Çelik Termoz: 79,90 TL

Otomatik Kahve &Baharat Öğütücü: 129,00 TL

Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü: 29,90 TL

Çelik Çay Makinesi: 299,00 TL

Çay Kahve Saklama Seti: 29,90 TL

Dekoratif Duvar Rafı: 7,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA