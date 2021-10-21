BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Ekim 2021: Bu Cuma BİM’de MasterChef ürünleri nefes kesiyor
22 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta mutfak ürünlerini yenilemek isteyenler ve mutfaklarına yeni ürünler almak isteyenler için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Çeşitli boyutlarda LAV kilitli saklama kaplarından, Paşabahçe kavanozlara kadar pek çok ürünün buluduğu BİM aktüel ürünler kataloğunda, MasterChef yarışmasında kullanılan profesyonel mutfak malzemeleri nefesleri kesiyor…
21 Ekim 2021, Perşembe 15:13 Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Ekim’de yine yüzlerce çeşit ürünü avantajlı fırsatlarla vatandaşlara sunuyor. Bu Cuma BİM’de MasterChef ürünlerinin yanı sıra, Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 249 TL’den, Tefal Şef Bıçağı 59,90 TL’den, Kumtel Fanlı Isıtıcı 99,90 TL’den satışa çıkıyor. İşte, 22 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesi…
22 EKİM 2021 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 249 TL
- Berlin Düdüklü Tencere 3.5 Litre + 7 Litre 149 TL
- LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 8,50 TL
- LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 9,50 TL
- LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 11,50 TL
- LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 13,50 TL
- Paşabahçe Kavanoz 750 cc 14,90 TL
- Paşabahçe Kavanoz 1360 cc 17,90 TL
- Paşabahçe Kavanoz 2000 cc 19,90 TL
- Glass in love Borosilikat Süzgeçli Demlik 79,90 TL
- FigürKapaklı Kupa 49,90 TL
- Fakir Oto Kışlık Bakım Ürünleri 500 ml 12,90 TL
- Autofix Oto Cam Suyu -21 Derece 2 Litre 11,90 TL
- Autofix Oto Cam Suyu -30 Derece 5 Litre 24,90 TL
- Autofix Radyatör Antifrizi 3 Litre 34,90 TL
- Saplı Gırgır 12,90 TL
- Kapaklı Kumaş Oyuncak Kutusu 24,90 TL
- Şut ve Gol Oyunu 32,90 TL
- Dekoratif Ağaç 12,50 TL
- Koparmalı Aktivite Kitabım 4,90 TL
- Piccolo Mondi Sürtmeli Araçlar 14,90 TL
- 250 Parça Puzzle 9,90 TL
- Kurmalı Oyuncak Hayvanlar 9,90 TL
- Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 TL
22 EKİM 2021 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- MasterChef Granit Wok Tava 16 cm 129 TL
- MasterChef Granit Tava 28 cm 119 TL
- MasterChef Granit Sahan 20 cm 69,90 TL
- MasterChef Granit Tencere 20 cm 129 TL
- MasterChef Granit Tencere 24 cm 149 TL
- MasterChef Granit Tencere 26 cm 169 TL
- Pirge Çantalı Bıçak Seti 6+1 Parça 299 TL
- Pirge Kıyma Bıçağı 99,90 TL
- Pirge Soğan Bıçağı 59,90 TL
- MasterChef Karıştırma ve Saklama Kabı 89,90 TL
- MasterChef Kapaklı Saklama Kabı Çeşitleri 179 TL
- Tefal Santoku Mutfak Bıçağı 49,90 TL
- Tefal Şef Bıçağı 59,90 TL
- Gıda Termometresi 17,90 TL
- Pürmüz 89,90 TL
- MasterChef Saklama Şişesi 700 ml 9,90 TL
- MasterChef Kesme Tahtası 32 cm 39,90 TL
- Lüks Şef Önlüğü Seti 39,90 TL
- MasterChef Merdane 22,90 TL
- Torşon Şef Havlusu 19,90 TL
- MasterChef Çift Taraflı Tava 99,90 TL
- Fakir Stand Mikser Mutfak Şefi 1.299 TL
- Fakir Rendeli Blender Seti 299 TL
- Yemek Kitapları 6,90 TL
22 EKİM 2021 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA
- Kadın - Erkek Ekose Pijama Takımı 59,90 TL
- Çocuk Ekose Pijama Takımı 29,90 TL
- Kadın - Erkek Ekose Terlik 24,90 TL
- Büyük Boy PVC Masa Örtüsü 140x180 cm 19,90 TL
- Kadın Ekose Şal 24,90 TL
- Akrilik Battaniye 59,90 TL
- Post Halı 90x115 cm 99,90 TL
- Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 499 TL
- Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 79,90 TL
- Kumtel Fanlı Isıtıcı 99,90 TL
- Soley Lastikli Tek Kişilik Çarşaf 26,90 TL
- Soley Lastikli Çift Kişilik Çarşaf 29,90 TL
- Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi 34,90 TL
- Kapitone Yastık Alezi 11,90 TL
- Kapitone Yastık 22,50 TL
- Erkek Triko Kazak 34,90 TL
- Kadın Welsoft Patik 9,90 TL
- Kadın Şönil Çorap 9,90 TL
- Kadın - Erkek Yağmurluk 29,90 TL
- Kadın - Erkek Şemsiye 29,90 TL
- Erkek Kadife Şapka 24,50 TL
- Penti Termal Tayt 24,90 TL
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