BİM ve ŞOK marketlerinden flaş karar! Açıklama yaptılar...

Firmaların, gerekçeli kararın tebliğinden sonra 60 gün içinde mahkemelere başvurma hakkı bulunuyor. Bu kapsamda Migros önceki gün kararın iptali için mahkemeye başvuracağını açıklamıştı. Dün de BİM bu yönde adım atacağını duyurdu. BİM açıklamasında, düşük kâr marjı ve düşük fiyat politikasıyla enflasyonun düşmesine katkıda bulunduğuna vurgu yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir. BİM olarak ülkemizde düşük fiyat, iyi kalite mal üretimi ve satışı konusunda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı sunmaya, tecrübemizi aktarmaya ve işbirliğine hazırız. Bundan sonra da müşterilerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile gelişmeye, büyümeye, paylaşmaya devam edeceğiz.”

‘KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ’

ŞOK Marketler de cezaya karşı yargıya başvuracağını belirtti. Firmadan yapılan açıklamada “Cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz” denildi.