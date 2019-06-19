Bin 500 tanesi doğaya salındı

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çankırı’daki üretim tesislerinden getirilen kınalı keklikler Alaca ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğaya bırakıldı.

Törende bir konuşma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak, bilinçsiz avlanma ve zira ilaçların etkisiyle doğada tahrip olan dengenin kurulması açısından yaban hayatını destekleyeci çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

YABAN HAYATIN KORUMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Bu kapsamda son 15 yılda doğaya 600 bin kınalı keklik, 260 bin sülün salımı gerçekleştirdiklerini açıklayan Çolak, bugün doğaya salınan kekliklerin de yaban hayatının korunmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Vali Çiftçi, farklı noktalara bırakılacak kekliklerle doğal dengenin sağlanacağını temenni ettiklerini belirterek, "Bu mücadelenin biyolojik yöntemlerle yapılması. kimyasal mücadeleye en son olarak başvurulması gerektiğini" ifade etti.

Törene İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve köylüler katıldı.



