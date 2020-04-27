Bin liralık yardıma başvurduğu söylenen Ferrari sahibi konuştu: Ben değilim
Dün hakkında, "Ferrari sahibi şahıs, devletin verdiği 1000 TL'lik yardıma başvurdu" başlıklı haberler yer alan İş adamı Yunus Emre Çelik ilk kez konuştu. Çelik, "Benzerlikten dolayı mağdur oldum" dedi.
27 Nisan 2020, Pazartesi 11:00 Son Güncelleme:
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Samsun’da bir Ferrari sahibi, hükümetin korona virüsü dolayısıyla açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin TL alabilmek için İlkadım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurdu. Olayın haber olmasının ardından gözler Samsun’daki Ferrari sahiplerine çevrildi. Samsun’daki Ferrari sahiplerinden birisi olan Yunus Emre Çelik, o kişinin kendisi olmadığını, benzerlikten dolayı mağdur olduğunu açıkladı. Olaydan sonra telefonlarının susmadığını söyleyen Çelik, söz konusu yardıma başvuran kişinin aracı ile kendi aracının farklı modellerde olduğunu kaydetti.
“Telefonlara cevap vermekten yoruldum”
Çelik, “Telefonlara cevap vermekten yoruldum. O kişi ben değilim. Benzerlikten dolayı mağdur oldum. Bizim böyle bir talebimiz olmadı. Bu olayın Samsun'da yaşanmasından büyük üzüntü duydum. Şehrimizin isminin böyle konularla gündeme gelmesi doğru değil” diye konuştu.