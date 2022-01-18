Bin yılda bir görülecek felaket!

Uydu görüntülerinde su altındaki volkanik adanın ortası görünmez hale geldi. 4.7 kilometre genişliğine erişen kül ve duman bulutları 20 kilometre yükseğe kadar ulaştı. Bin yılda bir yaşanacak doğal olay olarak nitelendirilen volkanik patlamadaki küller, yeni bir ada oluşmasına yol açtı. 2 bin 300 kilometre ötedeki Yeni Zelanda, yardım uçakları havalandırıldığını ve 340 bin dolarlık yardım gönderildiğini açıkladı. 80 bin kişinin etkilendiği düşünülüyor. Volkanın yol açtığı tsunami, Pasifik kıyılarında etkisini sürdürüyor. Japonya’da 230 bin kişi tahliye ediliyor. Uydu görüntülerinde bazı uzak adaların tamamen sular altında kaldığı görülüyor.

7 OCAK 2022: Patlamadan bir hafta önce adadan dumanlar yükseliyordu.

15 OCAK 2022 Patlamadan hemen önce.

Öte yandan, Tonga’da köpeklerini gezdirirken tsunamiye yakalanan İngiliz reklamcı Angela Glover’ın (50) cesedi bulundu. Kayıp 5 köpekten biri de sağ bulundu. Glover’ın eşi James, ağaç gövdesine tutunarak hayatta kaldığını, eşini dalgaların götürdüğünü söylemişti.







