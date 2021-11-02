Bina çöktü! Ülke şokta! Ölü ve yaralılar var

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da yüksek katlı bir bina çöktü. Yerel medya, kurtarma ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği enkazdan en az altı kişinin cesedinin çıkarıldığını ve 100 kişinin kayıp olduğunu bildiriyor.

Nijerya Lagos'ta 21 katlı bir bina çöktü. İnşaatı devam eden binanın yerle bir olmasıyla çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine geldi.

Ülkenin ticaret şehri olan Lagos'ta yıkılan lüks binada şimdiye kadar en az altı kişinin cesedine ulaşıldı. Yerel medya, saatler süren çabanın ardından bazı kurbanların yaralı kurtarıldığını ancak 100 kadar insanın kayıp olduğunu bildiriyor.



