Binali Yıldırım: Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi

Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katılan Yıldırım, Ramazan’ın mübarek ve hayırlı olmasını dileyerek, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

31 Mart seçimlerini ve sonrasında yaşananları hatırlatan Yıldırım, bütün bilgiler toplanarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat edilme sürecini anlattı. Binali Yıldırım, şöyle deva etti:

“BÖYLE ŞEY OLUR MU?”

"YSK bütün bu iddialar ve bilgileri değerlendirdi, yerinde incelemelerde bulundu. Sonunda 'Evet bu seçimde şaibe ve yolsuzluk vardır' diyerek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu şartlar altında YSK 23 Haziran'da seçimin tekrar edilmesini ilan etti. YSK'yi, ilk günlerde göklere çıkaran CHP adayı, 'En güvendiğim kurum Yüksek Seçim Kuruludur' diyen aday, sonuç açıklandığında zıvanadan çıktı. 'Kınıyorum. YSK'yı kınıyorum' demeye başladı. Hele hele parti temsilcileri çete üyesi olarak ilan ettiler, Yüce Divan'la tehdit ettiler, 'sokağa çıkamazsınız' dediler. Velhasıl söylenecek söz bırakmadılar. Bu tamamen bir iki yüzlülüktür. Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize olunca güzel olmayınca kötü. Peki soruyorum; Antalya, Mersin, Adana, Ankara'da kazandınız o zaman demokrasi, hukuk devleti var, İstanbul'da foyanız meydana çıkınca ne demokrasi var, ne de hukuk var. Böyle şey olur mu?"

“82 MİLYON VATAN EVLADININ HEPSİNE HİZMET VERİYORUZ”

23 Haziran'a çok az bir zaman kaldığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşinize, Anadolu'nun bu evladına sahip çıkacak mısınız? 23'ünde bunlara hak ettikleri cevabı Erzincan verecek mi? Ben hemşehrilerime güveniyorum. Her zaman güç verdiniz ve yanımda durdunuz. Değerli kardeşlerim hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadım, vatan toprağının her köşesinde yaşayan 82 milyon vatan evladının hepsine hizmet veriyoruz. Anadolu'nun her köşesine imzamızı attık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük, köprüleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz, herkes böyle bilsin. Terör örgütleriyle hiçbir işimiz olmaz. Biz milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan, vatanı, toprağımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz bir olan büyük bir milletiz."

Tarihte Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini hatırlatan Yıldırım, "Toprak bütünlüğümüz değişmiş, bayraklarımız farklı olmuş ama 16 tane büyük devlet kurmuşuz. Her seferinde de bağımsızlık bizim karakterimiz olmuş." dedi.

“O GECE HEP BERABER İNDİK MEYDANLARA”

Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu anlatan Yıldırım, bütün mazlum milletlerin gözü kulağının Türkiye'de olduğunu söyledi. Sürekli oyunlar oynandığına ve operasyonların yapılmaya çalışıldığına dikkati çeken Binali Yıldırım, "En son 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar. O gece hep beraber indik meydanlara alçaklara gereken dersi verdik. Ayyıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"24 HAZİRAN GÜZEL BİR GÜN OLACAK"

Yıldırım, Erzincan doğumlu olduğunu ve 11 yaşında İstanbul'a geldiğini ve bu şehrin kendisine çok şey kattığını anlattı. Milletvekilliği, Bakan, Başbakan ve Meclis Başkanı yaptığını ve şimdi tek arzusunun ve tek görevinin bu mübarek şehre 5 yıl boyunca hizmet etmek olduğunu kaydetti. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bunu da inşallah 23 Haziran'da sizin vereceğiniz güçlü destekle başaracağız. 24 Haziran güzel bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde Kadir Gecesi var. Rabb'im dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. İki bayram arasında bir bayram daha var. O da 23 Haziran İstanbul bayramı. İstanbul bayramına da hemşehrilerimizi bekliyoruz. Tam kadro bu bayramda hazır olacak mıyız? Erzincan'ın gür sesini duyuracak mısınız? Makam ve mevki hırsım yok. Rabb'im makamların her türlüsünü nasip etti. Makam ancak millete hizmet edebiliyorsanız, bir anlam ifade eder. Yoksa makamı ne yapayım.”

Her zaman siyaseti millete hizmet amacıyla kullandığını vurgulayan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“BİSMİLLAH DEYİP İŞE BAŞLAYACAĞIZ”

"İstanbul zaten bir marka ancak İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunu nasıl yapacağız hemşehrilerim, 23 Haziran'da oylarımızla sandıkları tıka basa dolduracağız. 24 Haziran'da da 'Bismillah' deyip, işe başlayacağız. Bu salonu hınca hınç doldurarak bize destek veren ve birlik ve beraberlik duygusunu doruğa çıkaran bütün hemşehrilerime yürekten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Konuşmanın ardından Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Yıldırım'a köprü cezalarının silinmesine ilişkin katkılardan dolayı hediye takdim etti.

(AA)