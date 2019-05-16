Binali Yıldırım: 'Bu sene tatil planı yok, tatil iyi gelmiyor'

"16 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce Milli Mücadeleyi başlatmak için buradan İstanbul’dan Bandırma vapuruyla, 18 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı gündür." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşından sonra Mondros Mütarekesi imzalanmış. Hemen sonra da düşman kuvvetleri İstanbul’u işgal etmişti. O yıl, 16 Mayıs 1919 bugünkü gibi değildi. O gün İstanbul’dan öyle rahatça gemiyle Anadolu’ya gitmek mümkün değildi. İşgal altında, Boğazın düşman gemileriyle dolu olduğu bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini, hürriyet meşalesini tutuşturmak üzere 18 arkadaşıyla beraber İstanbul’dan hareket etti ve böylece işgal altındaki Anadolu’nun milletin azim ve gayretiyle bağımsızlığını kazanması yolundaki ilk adımı atmış oldu. 100. yılı dolayısıyla bugün denizcilerimiz İstanbul’dan yola çıkacaklar ve sırayla Bandırma Vapurunun izlediği rotayı takip ederek, bu şekilde 19 Mayıs’ta Samsun’a varmış olacaklar. Biz de bu etkinliklerde onlara 'Vira Bismillah' demek, 'Allah selamet versin' demek için buradayız."

Açıklamanın ardından iskeleden bir römorköre binen Yıldırım’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Yıldırım, geminin dümenine geçerek yelkenlilerle birlikte boğaza açıldı. Boğazda da güverteye inerek bir süre gazetecilerle sohbet eden yıldırım, soruları cevapladı.

Yıldırım "Bu sene yoğun geçti, tatil planınız var mı?" sorusunu, "Bu sefer tatil yok, tatil iyi gelmiyor." şeklinde yanıtladı.

Üsküdar’da kendisini davet eden öğrencilerle iftar yapmasına değinen Yıldırım, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinde okuyan beş öğrenci arkadaşımız bize bir davetle 'İftara gelir misiniz?' dediler, biz de iftarda onlarla buluştuk, sohbet ettik. Kendi öğrencilik yıllarımızı, anılarımızı onlarla paylaştık. Kendilerinin beklentilerini, hedeflerini konuşma fırsatımız oldu, çok keyifli bir buluşma oldu." ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım, İBB Meclisince öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Şimdi öğrenci kardeşlerimiz Akbili aylık 85 lira yerine 40 liraya alacak, öğrenci bütçesinde ciddi bir rahatlama olacak. Suda da keza yüzde 40’a varan indirim gerçekleşti. Özellikle çok nüfuslu ailelerde daha fazla indirim olmak üzere bu da İstanbullu hemşehrilerimizin bütçelerini rahatlatacak. İstanbullunun, vatandaşlarımızın yararına, menfaatine olacak her türlü çalışma kimden gelirse gelsin başım gözüm üstüne." şeklinde konuştu.