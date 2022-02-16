Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yapılacak iyileştirme nüfus olarak aşağı yukarı 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. 210 KW'ye kadar olan elektrik faturalarda da bir iyileştirmeye gidilecek. Bir bu yönde ikinci ise bu birinci kademeye sadece bireyler dahildi. Şimdi 1. kademeye küçük esnaf, berber, kahveci, manav gibi hizmet sektöründe yer alanlara da bu tarife uygulanacak. Uygulamada şu ortaya çıktı. Esnaf ve ticarethanelerin elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Yapılan şey 210 sınırına kadar bir iyileştirme. Vakıflar, dernekler, cemevleri gibi ticari amaçları olmayan müesseler de birinci kademe içine alındı. Bugünkü açıklama ile destek verilen aile sayısı da artırıldı. Vatandaşın merak ettiği şey birinci ve ikinci kademe ile ilgili iyileştirmede ne olacak? Onun çalışmalarının henüz devam ettiğini Cumhurbaşkanı'mız açıkladı.









ELEKTRİK FATURALARI NEDEN YÜKSELDİ?

Esnafın ve ticarethanelerin bu işin içine alınması ciddi bir rahatlatma getirecektir. Biz elektriği nereden üretiyoruz santrallerimiz var barajlarımız var. Sudan üretiyoruz. Barajlarda su olmayınca üretim olmayınca açığı kapatmak için doğal gaza yüklenmişiz. Su bedava su gitti. Doğal gaza daha çok fatura ödüyoruz. Birim fiyatı arttı. Bu da fiyatlara yansıdı. Kuraklık çok büyük etken. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda da ciddi bir iyileşme olacak diye bekliyoruz. Otomatik olarak üretim maaliyetimiz uçtu gitti. Kömür de 4 kat arttı.

"ELEKTRİK MALİYETİN ALTINDA VERİLİYOR"

Geçmiş yıllarda üretimi azaltıp kesintiler yapılıyordu. 80'li yıllarda yaşanıyordu bunlar. Elektriğin kesilmesi oluşacak tablo hayal edilebilir değil. Şu anda elektrik maliyetin altında veriliyor. Üretimi dağıtımı da devlet yaparsa daha maaliyetli olur.

Pandemide de işin sonuna geldik. Omicron artık nezle gibi bir şey. Aşılama, dünya standartlarının üstündeyiz. Aşımız da var alt yapımız da var. Ben inanıyorum ki çok yakın zamanda koronavirüs ile ilgili tedbirler çok rahatlatılacak. Turizm gelirleri de artacak.

'TL MEVDUATA KATILIM ŞU ANDA 330 MİLYAR'

Ekonomide de ne yazık ki, 2021'in son aylarında çok ciddi bir dolar kaynaklı ritim bozukluğuna girdik. Bu 3 ay sürdü. Şimdi bunun bilimsel bir izahı yok. Ama şu anda güzel bir gelişme oldu. Biz vatandaşa diyoruz ki " Siz endişenizde haklısınız; fiyatlar artıyor, enflasyon artıyor, dolar artıyor. Benim tasarrufum TL'de olduğu için eriyor. Burada kimseye 'Niye böyle yapıyorsun' demeye hakkımız yok. Vatandaşımızın malının tasarrufunun kıymetini bilmek devletin en temel görevi. 20 Aralık'ta tarihi kararlar alındı. Burada dövize karşı korumalı mevduata geçtik. Şu anda 330 milyar TL mevduata katılım oldu.

Kriz yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. 2020'nin Mart'ından itibaren hem dünyada hem dünyamızda bir belirsizlik hakimdi. Kriz dediğiniz depremdir. Bunu programlı bir şekilde yürütürsünüz devamında. Fakat pandemi öyle değil. Yaşadığımız bu sorunların kaynağı bu belirsizlikti. En kötü şey beklemektir. Ne olacağını bilmeden beklemek hesabınızı kitabını altüst eder. Bu bir reaksiyon. Türkiye bu kıtada tek başına değil ki. Enflasyondaki artışta kur etkisi önemli bir faktör. Ekonomideki öngörülmezlik büyük oranda kayboldu. Üretimi artırarak büyüyüp normale döneceğiz.

Hükümetimiz 15 aylık bir takvim ortaya koydu. Bu takvim ile adım adım iyileşme olacak. Yılın 2. yarısından sonra rahatlamayı göreceğiz. Öbür sene daha da rahatlayacağız. Bu tek seferde alınacak bir tedbirle değil, peş peşe tedbirlerle yapacağız.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında Binali Yıldırım'ı aradı. Yıldırım canlı yayında Yılmaz ile görüştükten sonra konuşmasına ilişkin şunları söyledi: "Bu konuyu kendisiyle konuşmuştum. Daha programa hazırlık sürecinde. Bu nedir? Ortalık toz duman. İşin detaylarını anlattı da onu söylüyor."

EKONOMİNİN SEÇİME ETKİSİ NE OLUR?

20 yılı arkamızda bıraktık. 2002'den bu güne kadar 15 seçim yaptık. Referandum var, yerel seçim var, genel seçim var. 16'ncı seçime gireceğiz. Seçimle imtihan aynı şeydir. Dolayısıyla her seçim kendi dinamiklerinde riskleri barındırır. Zorlukları barındırır. Biz hiçbir seçimi çantada keklik görmedik ki. Siyasette böyle yaptığınız anda gidersiniz. Ekonomi elbette belirleyici ama insanlar sadece buna bakmıyor. Örneğin Türkiye'de önceden güvenlik sorunu vardı. Şu an ülkede böyle bir tehdit var mı? Bazıları geçmişi niye anlatıyorsun diyebilir ama geçmiş geleceğin tarifidir. Gençler habere erişme, fikre erişme alışkanlığı çok fazla. Gençler sadece bizi gördü. Bu bizim açımızdan bir zorluk.

"MUHALEFET KAZANAMAYACAK"

Muhalefet kazanamayacak. Bu 6 parti birbirine ne kadar benziyor? Her kafadan bir ses çıkarsa bir sonuç üretmek çok zor. Milletin kafasında soru işaretleri var. İşin başında kim olacak dendi, formülü buldular yuvarlak masada oturdular iyi güzel. HDP'yi nereye koyacaklar. Diyorlar ki sen yanımızda gözükme ama sen bizim ortağımızsın. Bunun izahı olmalı. HDP de diyor ki ortaksam benim de o masada olmam lazım. Ben niye masanın altına itildim. Belediye başkanları var onların isimleri her gün ortaya sürülüyor. Bizim için aday fark etmez. Kim olursa olsun. Onların aralarında halletmesi gereken bir mesele.

"HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜ 'AMA'SIZ REDDEDECEK"

HDP eğer demokratik siyaset yapacaksa yıllarca canımızı yakan terör örgütü PKK / YPG'yi 'ama'sız reddedecek. Eğer bunu yapmıyorsa bizim onlarla işimiz olmaz. Kürt seçmen ile HDP'yi birbirinden ayırmamız lazım. Kürtler HDP'nin tekelinde değil. Biz Güney Doğu'da, Doğu'da HDP'ye göre daha fazla birinci partiyiz. PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Yıllarca bölgenin geri kalmasına sebep oldular.

HDP Millet İttifakı ilişkisine bakarsak izaha muhtaç bir ilişki olduğunu görüyoruz. Var mı yok mu? Sandığa gidince var. Bu seçmeni yanıltmaya yönelik bir iştir. Oylar bize gelsin ama bizimle de gözükmesinler.

"ERKEN SEÇİM OLMA İHTALİ YÜZDE SIFIR"

Erken seçim olma ihtimali yüzde sıfır. Biz zaten seçimin normal süresi içinde olacağını söylüyoruz. Bunun sürekli tekrar edilmesi bu ülkeye iyi gelmez. Biz seçimden sonra yeni seçim çalışmasına başlarız seçimi beklemeyiz. Anketlere ancak kendim yaparsam inanırım. Anketlere karşı değilim size bir mesaj verirler. Ama asıl anket sandıktır.

"ALTYAPIDA 3. SIRADAN 9. SIRAYA GELDİK"

Havalimanları sayısı 56'ya yükseldi. Altyapıda 3. sıradan 9. sıraya geldik. Türkiye'nin yurt dışı uçuş noktası 60'dan 329'a yükseldi. Artık her ilimizin üniversitesi var. Üniversite size analitik düşünmeyi öğretiyor, küresel düşünmeyi sağlıyor. Bölünmüüş yolu 6 bin KM'den 28 bin 400'e çıkardık. Örneğin Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz.



