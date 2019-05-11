Binali Yıldırım: Çok basit çünkü çaldılar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım bir vatandaşın 'Seçimler neden iptal ediliyor başkanım?' sorusuna 'Çok basit çünkü çaldılar' dedi.