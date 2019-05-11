Binali Yıldırım: Çok basit çünkü çaldılar
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım bir vatandaşın 'Seçimler neden iptal ediliyor başkanım?' sorusuna 'Çok basit çünkü çaldılar' dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kayseri Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
İftar programı sonrası vatandaşın 31 Mart yerel seçimleri neden iptal edildi sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Çok basit çünkü çaldılar" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım'ın resmi hesabından paylaşılan video binlerce beğeni ve yorum aldı.
https://twitter.com/by/status/1127293171199725568?s=21