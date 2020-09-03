Siyaset Binali Yıldırım corona virüse yakalandı

Binali Yıldırım corona virüse yakalandı

Siyaset

Binali Yıldırım corona virüse yakalandı

﻿﻿AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım corona virüse yakalandı.

03 Eylül 2020, Perşembe 14:41 Son Güncelleme:
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Twitter'dan açıklama yapan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.



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