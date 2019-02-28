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Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde kendisi ve oğulları hakkında yayınladıkları haberlerde kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesine açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

28 Şubat 2019, Perşembe 15:37 Son Güncelleme:
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Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Başbakanlığı döneminde kendisi ve oğulları hakkında yayınladıkları haberlerde kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesine açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı.

Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Orhan Erinç ve haberi yapan Pelin Ünker'i toplam 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.


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