Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını bu akşam gerçekleşiyor. Vatandaşlar, ekran başına geçip adayların vaatlerini dinleyecek. Her iki aday için de bu canlı yayın kritik bir öneme sahip... Seçmenler ise vaatlere göre bir seçim yapacaklar.

Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu ortak canlı yayının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı herkes tarafından merak ediliyor.

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU NE ZAMAN CANLI YAYINA ÇIKACAK?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek. Tüm kanallar ortak yayına geçecek ve moderatörlüğü İsmail Küçükkaya yapacak.

TARTIŞMA PROGRAMI NE KADAR SÜRECEK?

AKP ve CHP'den yapılan açıklamalarda tartışma süresinin ucunun açık bırakıldığı belirtilmişti. Ancak İsmail Küçükkaya her iki adaya da toplamda 45'er dakika süre vermeyi planladığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu ise programa 10 dakikalık reklam arası verileceğini ifade etmişti. Bu durumda tartışmanın reklam arasıyla birlikte 1 saat 40 dakika sürmesi bekleniyor.