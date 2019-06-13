İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu açık oturumda karşı karşıya gelecek. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu açık oturum programı belli oldu. Peki, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Program formatı ne olacak? Kaç soru sorulacak? Her soruya kaç dakika verilecek? İşte Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayının ayrıntıları…

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında İmamoğlu ile katılacağı ortak canlı yayın hakkında bilgi verdi.

Gazeteci Uğur Dündar’ın ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapmaktan vazgeçmesini değerlendiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın, biz cevap vereceğiz, adaylar, demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. Böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP’nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti."

Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altan dün bir araya geldiğini programın detaylarını konuştuklarını söyledi. Yıldırım; “Ne kadar yayın süresi olacak, kaç soru sorulacak, sorulara her bir aday için ne kadar cevaplama süresi olacak bunlar kararlaştırıldı. Zannediyorum 15 soru sorulacak ve her bir soru için 3 dakika zaman ayrılacak. 2 veya 3 tane de moderatörün kendi belirleyeceği adaylara ayrı ayrı soracak soruları var.” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altan birlikte yayına çıkarak ayrıntıları paylaşmıştı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek. Tüm kanallar ortak yayına geçerken moderatörlüğü İsmail Küçükkaya yapacak.