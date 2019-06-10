Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını ne zaman, nerede? Hangi kanalda? Kim sunuyor?

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını ne zaman, nerede? Hangi kanalda? Kim sunuyor? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın yapacağı biliniyordu. Bugün İki adayın ne zaman, hangi kanalda yayın yapacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...