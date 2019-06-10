Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını ne zaman, nerede? Hangi kanalda? Kim sunuyor?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın yapacağı biliniyordu. Bugün İki adayın ne zaman, hangi kanalda yayın yapacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...
Türkiye günlerdir AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun nerede, ne zaman canlı yayaına çıkacağını konuşuyordu. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altan birlikte yayına çıkarak ayrıntıları paylaştı.
BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU NE ZAMAN CANLI YAYINA ÇIKACAK?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek. Tüm kanallar ortak yayına geçerken moderatörlüğü İsmail Küçükkaya yapacak.