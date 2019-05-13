AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Yıldırım," İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun. #DahaGüzelOlacak" ifadelerini kullandı.