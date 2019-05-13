Binali Yıldırım "İstanbullulara müjdeli haber" diyerek duyurdu: 40 liraya düşürülecek
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım önemli bir paylaşımda bulundu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.
Yıldırım," İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun. #DahaGüzelOlacak" ifadelerini kullandı.