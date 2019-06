Binali Yıldırım: Kamuoyu bir özür bekliyor

Yıldırım, bir TV programında rakibi İmamoğlu ile yapılması planlanan "Ortak Yayın" hususunda şunları kaydetti,"Her iki partiden arkadaşlar çalışıyorlar. Bizden Mahir Ünal, diğer taraftan Engin Altay bir çalışma yapıyorlar. İşini çerçevesini, zamanını konuşuyorlar. Ama her halde son bir hafta kala olur. Son 5 gün, son bir hafta. Neticede bir karar verilir. Ama şöyle de bir durum var: Aday arkadaşımız, Ordu'ya gitti, valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler, çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum. Arkadaşımızın bir şekilde kendisini gözden geçirmesi lazım. Bu öfke kontrolü önemli bir şey. Bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Dün de kendisine bir çağrı yaptım. 'Özür dile' dedim. Kamuoyu bir özür bekliyor. Bu geçiştirilecek bir şey değil. Vali devleti temsil ediyor. Vali, kendisini ifade edemez. Memurdur. Siyasetçi, her türlü ağır eleştiriye ve hakarete muhatap olabilir. Buna hazırlıklı olması lazım. Öyle her önüne geleni kesip doğrarsa bu doğru değil. Bu siyaset değil. Özür dilemesi icap eder. Çünkü çok ağır bir şey. Sebep ne olursa, olsun bir insanız konuşuruz. Siyasetçinin örnek olması lazım. Siz öyle yaparsanız, vatandaş ne yapar. Diyelim ki, yanlış yapıldı, olabilir ama bunun yolu hareket olamaz."