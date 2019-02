AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanal D'de 'Seçim Özel' programında konuşuyor.

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın moderatörlüğünde, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat soruyor, Binali Yıldırım cevaplıyor.

Buket Aydın: Sahadasınız... Bugün rakibiniz Ekrem İmamoğlu bazı projeler açıkladı. Siz de takip etmişsinizdir. Bu projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok yoğun bir gün geçirdik. O projelerin detaylarına bakabilmiş değilim. Bazı projeler bizimkiyle benzer, bazıları proje olmaktan ziyade yönetimsel konular. Biz kendi işimize bakıyoruz. İstanbul'a verilmesi gereken mesajları biz veriyoruz. İstanbullu karar verecek. İstanbullunun verdiği kararın başımızın gözümüzün üstünde yeri var.

Zeytinburnu'nda seçim çalışması yaptınız... Nasıl geçti?

Hem Zeytinburnu'nu hem de İstanbul'un projelerini konuştuk. İstanbul 4.0 hakkında konuştuk. İstanbul 4.0 Akıllı Şehir Yönetimi dersek maksat hasıl olmuş olur. Bildiğimiz şehir yönetiminden tek farkı, insanlar dertlerini size iletiyor siz onlara çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. İstanbul 4.0'da siz bu sorunları biliyorsunuz. Ve ya sorun size iletilmeden siz sorunları biliyorsunuz. Şehri 7 gün 24 saat interaktif şekilde idare ediyorsunuz.

Mehmet Soysal: İstanbul denince bin yıllık şehirden bahsediyoruz. İstanbul Londra gibi bir megapol. Büyük bir sorunu var o da trafik. Bu sorunu en yakın bilenlerden birisiniz. Trafik ile ilgili çözüm önerileriniz nelerdir?

İstanbul trafiğinin bir mevcut durumu var bir de projelerle ulaşmak istediğimiz nokta var. Basitleştirerek gideceğim. İstanbul'da günde 31 milyonun üzerinde yolcu var. Hatta 33 milyonu buluyor bazen. 2023'te 37 milyona çıkacak. Aslında hareketlilik katsayısı daha az. Trafikteki sıkışıklık caydırıcı oluyor. Çıkmıyoruz. Daha az seyahat ederek vakti geçiriyoruz. Şimdi İstanbul'un trafiği artmaya devam edecek. 1000 kişiye düşen araç sayısı 187. Çözüm nerede, çözüm toplu ulaşımda. Toplu ulaşımda da asıl çözümü oluşturan sistem raylı sistem.

Martın 10'unda uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze-Halkalı banliyö hattı devreye girecek. Onunla birlikte raylı sistem 238 km'ye çıkmış olacak ama yetmez. 5 yıl içinde 518 km'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ulaşırsak Tokyo'yu da geçiyoruz, Londra'yı da geçiyoruz.

Denizde karşıdan karşıya geçen kişi sayısı 2 milyonun üzerinde. Deniz yoluyla İstanbul'un trafiğini çözeceğiz diyorlar. Kardeşim 33 milyon seyahat var bunun sadece 2 milyonu denizden. Son 10 yılda üç tane köprü geçişi oldu. Denizin katkısı olacak ama öyle çok büyük bir oranda bir şey beklemeyelim. Kısacası İstanbul'un trafiğini 5 yıl içinde "katlanılabilir" akar hale gelecek.

Yani 80 km ile sürekli gitmeyecek ama yoğun saatlerde hız düşecek ama kilitlenip kalmayacaksınız. Eğer bir kişi ben İstanbul trafiğini yüzde 100 çözerim diyorsa doğru söylemiyordur. Ben İstanbullulara katlanılabilir bir trafik vaat ediyorum.

İstanbul'a geldik, böyle bir toz duman. Her sabah torunlar geliyor. Bakıyorlar dede yok. Torunum Bahar Sena not bırakmış. "Dede Cumartesi günü kahvaltıya bekliyoruz" diye not bırakmış. Bakalım program uygun olursa gideceğiz.

Hande Fırat: Avrasya Tuneli dışında bir projeniz var mı?

İki köprü arasında 3 katlı bir tünel projemiz var. Söğütlüçeşme'den başlıyor. Ünalan'dan Altunizade'den iki köprü arasından geçeceğiz, Gayrettepe'den Tüyap'a kadar uzanan bir raylı sistem olacak.

Bu sistem çok büyük bir yük alacak. Batı-Doğu aksında yeni bir ulaşım akışı olacak. Bu E-5'e, E-6'ya paralel bir aks. Burada metrobüs var. Metrobüsle ilgili de bir sıkıntı var. Kapasite üzerinde bir çalışma durumu var. Bir otonom sistemiyle kapasiteyi yüzde 50 artıracağız. Araçlar 18 metrelik. 24 metreye çıkaracağız. Bunlar sinyal alışverişiyle haberleşecek. Duraklara hemen ulaşacak. Bir metrobüs geliyor, hemen tıka basa doluyor. Havasız kalıyor içerisi. Ondan sonraki geliyor o doluyor bu sefer diğeri geliyor o da doluyor. Kapasite artışı burada önemli. Bilişim teknolojilerini kullanarak otonom sistem diyoruz. Geliş mesafelerini ayarlayarak durağa yaklaşıyorlar.

Raylı sistemde bu 518 km'ye çıktığımızda vatandaşlar bulundukları her yerden 750 metre gittiklerinde bir metro istasyonuna ulaşacak. 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde bir toplu ulaşım sistemine mutlaka ulaşmış olacak.

Mehmet Soysal: Mevcut otoyolların yetersiz olduğu ortada. Yeni otoyol yapacak mısınız?

Yeni otoyollar yapılacak. 240 noktada İstanbul'da trafik düğümleniyor. Bunlar tek tek tespit edildi. Buralarda kavşak çözümleri var. Buradaki lokal damar tıkanıklarını açma projemiz var. Bir de otobüs seferlerini gözden geçireceğiz. 2023'e kadar 6 bin otobüs filosu var, bu 8 binin üzerine çıkacak. Otobüs seferlerini koyarken şuna dikkat edeceğiz; diğer taşıma sistemleriyle entegre sağlanacak.

Ayrılıkçeşme'de metrobüsten inen bir kişi Sancaktepe'ye gidecekse ona uygun bir otobüs hattı koyacağız. Bu aktarma noktalarına parklar yapacağız. İşini bitirdikten sonra geri dönüp aracını alacak ve evine rahat rahat gidecek.

Akıllı trafik yönetimi olacak. Sancaktepe'de bir merkez kuruluyor. İstanbul'un trafiği 7/24 avucunuzun içinde olacak. Mesela ışık 2 dakikaya ayarlanmış ama beklemen gerekmiyorsa pat sana geçiş verecek, yeşil yanacak.

Hande Fırat: Otoparklarla ilgili bir projeniz var. Nedir bu proje?

Başından beri her evin altına otopark yapılsaydı böyle bir sorun kalmazdı. Otopark yapmazsan şu kadar para ödeyince belediye izin vermiş olacak. Hayır benim paraya ihtiyacım yok. Otopark yoksa yapım izni vermeyeceğiz. Yapmıyorsa o yapı kullanım iznini alamayacak.

Artık idare edilemez. Bu araçları alıyorsan bu araçları nereye koyacağının da hesabını yapacaksın. Sokaklar park alanı mı? Şu anda sokakların yüzde 40'ı işgal altında. Trafiği tıkayan asıl meselelerden birisi de bu. Bundan sonra herkes otoparkını yapacak. 1 milyon 750 bin otopark ihtiyacı var. Sokakları da kullanmakla birlikte 750 binini ancak yerleştirebiliyoruz. Geriye kalıyor 1 milyon. Hesap yaptık sadece 243 bin ilave kapasite yapabiliyoruz.

Bunların yerinin doğru seçilmesi lazım. Bir yanda sokakta arabalar üst üste park edilmiş oluyor sizin park yeriniz bomboş duruyor. Bunu da eş zamanlı ele alacağız.

Mehmet Soysal: Londra'da, Paris'te gündüz trafik saatlerinde büyük TIR'ları görmüyoruz. Belirli saatlerde giriş izni var. İstanbul'da bir TIR ağırlıklı trafik var, bir de hafriyat kamyonları var. Bunlara yönelik çözüm önerileriniz var mı?

Biz bununla ilgili bir adım attık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptıktan sonra büyük araçları birinci ve ikinci köprüden geçirmiyoruz. Bu büyük bir adım. Başlangıçta isteksizlerdi ama İstanbul trafiğini olağanüstü rahatlattı. Bir müddet hissedildi ama yeniden arttı. Şimdi otobüsler, TIR'lar merkezden çevreye gidiyor. Buna bir şey daha getiriyoruz. Halkalı tarafından, Ambarlı'ya RO-RO hattı kuracağız. Lojistik merkezler kuracağız. Ürünler büyük araçlarla buralara taşınacak. Küçük araçlarla şehir içine dağıtılacak.