Devir-teslim töreni sonrası konuşan Binali Yıldırım: "TBMM Başkanlığı'ndan dün itibarıyla çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat" dedi.

Tören sonrası Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün görevimi yaparken gönlüm rahat. Yapılan Anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Sistemi, milli iradenin tecelli ettiği Meclis'imiz bundan soran yürütme ve yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği ve daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması millet adına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi görevini ifa edecektir.

Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır. Görevi değerli başkan vekili İstanbul milletvekili siyasette uzun süre tecrübesi olan değerli kardeşim Celal Adan Bey'e teslim ediyorum.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Bildiğiniz gibi teknoloji bağımlılığı artık bir internet kullanımı, cep telefonu kullanımının ötesinde bir noktaya gelmiştir. Bazen çocuklarımız, gençlerimiz hatta yetişkinler de kendilerini cep telefonundan ayrı tutamıyorlar. Bu gittikçe toplumsal bir sorun haline geldi. Sahada yaptığımız çalışmalarda şikayetler arasında teknoloji bağımlılığı da sık sık gündeme getiriliyor. Kısa süre önce sayın Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararname ile yeni bir kurul oluşturuldu. Bu bağlamda ben de bazı vekil arkadaşlarımla beraber teknoloji bağımlılığının araştırılmasına yönelik bir Meclis araştırması teklifi verdim dün itibarıyla. Ümit ediyorum ki kurulacak komisyon sayesinde çağımızın tehdidi olan teknoloji bağımlılığını bütün yönleriyle araştırması yapılmış olur.

HAYVAN HAKLARI

Hayvanların kötü muameleye tabi olması, işkence görmesi gibi konular zaman zaman toplumun kanayan yarası olarak dikkate gelmektedir. Bu konuda yasal düzenleme yapılmış olmakla beraber, ihtiyacı karşılamadığı da görülüyor. Bu konuda BM'nin de aldığı kararlar vardır. Bütün kesimlerin beklentilerini karşılayacak bir uzlaşma zemini açısından yasada ön görülen değişikliğin yapılmasından evvel kapsamlı bir saha araştırmasının yapılması gerekiyor. Bu yüzden böyle bir Meclis araştırma önergesini de yine vekil arkadaşlarımıza teslim etmiş bulunuyoruz.



