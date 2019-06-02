Binali Yıldırım: Mutluluklarımızı paylaşıp artıracağız

Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Haziran'da İstanbul'da bir başka bayram daha kutlayacaklarını kaydeden Yıldırım, katılımcılara "O gün bayram yapacak mıyız?" diye seslendi.

Seçimde 850 bin oy sayıldığına ve oy farkının 29 binden 13 bine düştüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Birbirine yakın neredeyse eşit oy almış 2 aday var. Ben 4 milyon 152 bin, o da 4 milyon 165 bin oy almış. Binde bir buçuk fark var. Şimdi oyları sayıyoruz. Peki yanlışsa, yanlış iptal oyu verildiyse, oylar kaydırıldıysa yeniden sayılınca benimki de aynı çıkıp onunki de aynı çıkması gerekmez mi?

''SORUNLARIMIZI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ''

Sayıldıktan sonra bize 10 oy geri geliyor, ona bir tane geliyor. Bunun adı çalınmak değil de başka nedir, soruyorum. Bal gibi de çalmışlar." dedi. CHP'lilerin oyların hepsinin sayılmasına karşı çıktığını aktaran Yıldırım, "Seçimin yenilenmesi için müracaat etmekten başka bir şey kalmadı. Kendimiz için değil oy veren 39 ilçede 8,5 milyon İstanbullunun hakkını arıyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, ülkede farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek birlikte yaşayacağız, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, mutluluklarımızı paylaşıp artıracağız." şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından Binali Yıldırım ile sahneye davet edilen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ile ilçe belediye başkan adayları ve teşkilat üyeleriyle halkı selamladı.

İSTANBUL (AA)